Entraron los dólares del Banco Mundial y las reservas alcanzan récord en más de dos años

Las reservas brutas internacionales subieron este miércoles u$s1.813 millones con respecto a la víspera y alcanzaron un monto de u$s38.612 millones, el valor más alto en los últimos dos años, debido fundamentalmente a que en las arcas del Banco Central ingresó un desembolso del Banco Mundial por u$s1.500 millones.

En el tercer día sin cepo para las personas físicas y mayor flexibilización para las empresas, el BCRA no intervino en el mercado cambiario oficial en una jornada en la cual el dólar mayorista cerró en $1.126 para la compra y $1.135 para la venta, el valor más bajo desde el debut del esquema de la banda de flotación que contempla un piso de $1.000 y un techo de $1.400. El límite superior se actualizará al 1% mensual y el inferior a -1% mensual. Y el dólar minorista para ahorrista finalizó en $1.160 en el Banco Nación, con una caída de $70..

Reservas del Banco Central crecen por nuevo desembolso

El stock de reservas brutas subió hoy u$s1.813 millones con respecto a la jornada previa. Fuentes del BCRA explicaron que el aumento diario se debe a un desembolso del BIRF por u$s1.500 millones y alza en las cotizaciones de monedas por alrededor de u$s300 millones.

De esta manera, el stock de reservas brutas alcanzó a u$s38.612 millones, el nivel más alto desde el 5 de abril de 2023 cuando en las arcas de la entidad monetaria había u$s38.662 millones.

De esta manera, las reservas brutas registraron un aumento semanal de u$s13.886 millones, impulsado por la llegada el martes del primer desembolso del FMI por u$s12.000 millones, que representa el 60% del monto total por u$s20.000 millones del acuerdo alcanzado con el organismo internacional.

A su vez, las reservas brutas crecen en el mes u$s13.560 millones y durante el año evidencia un aumento de u$s9.000 millones.

Según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, otros u$s2.000 millones llegarán del FMI dentro de los próximos 60 días, cuando se haga la primera revisión del acuerdo, y si se cumple con las metas trimestrales contempladas en el mismo. Y otros u$s1.000 millones más durante el resto del año.

Según indicó un informe del Grupo SBS,los desembolsos inmediatos del FMI y otros organismos ascienden a u$s15.500 millones,y durante el 2025 totalizan u$s23.100 millones

En ese escenario, el presidente Javier Milei durante su discurso en cadena nacional estimó que "para mayo, las reservas estarán en torno a los u$s50.000 millones. Y destacó que "con este nivel de reservas, podemos respaldar todos los pesos existentes en nuestra economía".

¿En qué nivel están las reservas netas y las líquidas?

Los analistas de PPI estimaron que por efecto del primer giro del FMI, las reservas netas que se utilizan para medir la meta del FMI, que no contempla como pasivo de corto plazo los depósitos del Tesoro en el BCRA y los pagos de BOPREAL a 12 meses, pasaron de terreno negativo a ser positivas, ya que "mejoraron de -u$s7.580 millones el 11 abril a u$s4.029 millones".

En PPI remarcaron que este nivel de reservas netas "es el mayor monto desde principios de febrero 2023".

A su vez, los expertos indicaron que el cálculo de reservas netas, que sí considera como pasivos de corto plazo u$s1.878 millones de depósitos del Tesoro y u$s2.667 millones de obligaciones de BOPREAL, pasó de -u$s12.268 millones a un estimado de -u$s660 millones, el nivel más elevado desde fines de mayo 2023".

También precisaron que las reservas líquidas (son el resultado de restar los DEGs y el oro a las reservas netas) "que miden el poder de fuego del BCRA, saltaron de un estimado de u$s6.628 millones a u$s18.806 millones, cifra récord en la era Milei y la más alta desde agosto 2020".

Semana sin intervención del BCRA: ¿qué prevén los analistas?

Desde el debut el lunes de la nueva banda de flotación, el BCRA no intervino en el mercado cambiario oficial, es decir no compró ni vendió divisas. El presidente Javier Milei aseguró que el plan oficial es esperar que el tipo de cambio vaya al piso de la banda y recién ahí que la entidad monetaria salga a comprar.

De todos modos, tanto en el staff report del acuerdo con el FMI y en el comunicado difundido por el BCRA en el que se anunciaron las nuevas medidas cambiarias se indicó que el BCRA puede intervenir dentro de la banda para acumular reservas o atenuar episodios de volatilidad inusual.

En ese marco, Milei también le recordó al sector agroindustrial que la baja de las retenciones a las exportaciones implementada en febrero es transitoria, y dejó entrever que no se sostendría más allá de su vencimiento en junio (aquí),por lo cual les recomendó que se apuren a liquidar.

La consultora Outlier juzgó que fue "una declaración poco oportuna y contraproducente en lo económico, porque transmitió cierta premura para con la llegada de dichas liquidaciones y puso de relevancia la inconsistencia temporal de la medida hacia adelante".dónde todo marchaba con tranquilidad. Posteriormente en una entrevista con Fantino en

La consultora tambien consideró que si se sostiene la falta de intervención del BCRA "puede volverse un problema hacia adelante considerando que tenemos que cumplir objetivos de acumulación de reservas netas con el FMI y los pagos que hay que hacer a bonistas y de intereses al propio FMI".

"Sería importante que, sobre todo para los intereses, para dichos pagos no se usen el financiamiento externo recientemente conseguido para capitalizar al BCRA, sino que el Tesoro compre directamente los dólares o se los compre al BCRA como producto de la acumulación de reservas en el MULC".

En Aurum Valores también remarcaron que "hay una meta de reservas netas al 13 de junio de 2025 de aumento de unos u$s 5.000 millones" y "dado que la cantidad de días hábiles por delante hasta esa fecha es de unos 40 días, pensamos que en algunos días el BCRA debería empezar a estar presente en el mercado como comprador neto".

Por su parte, la consultora 1816 sostuvo que "como Argentina sigue teniendo vencimientos de deuda y por el momento no puede acceder al mercado de deuda, mientras el BCRA no compre en el MULC no solo no acumulará reservas netas sino que las irá perdiendo".

"Mientras el BCRA se mantenga sin intervenir y el país siga sin acceder al rollover voluntario,las reservas netas solo pueden bajar..Por la meta de reservas netas del acuerdo hay que acu8mular u$s4.900 millones de aquí a mediados de junio.Para el cumpliminento de la meta no se cuentan los desembolsos del FMI ni desembolsos extraordinarios de organismos", destacó..

En ese contexto, la consultora 1816 planteó que "en nuestro escenario base el BCRA y/o el Tesoro se ponen compradores dentro de la banda más temprano que tarde".

A su vez, los analistas de PPI afirmaron que "dado que las metas de acumulación de reservas netas son más exigentes en el segundo y cuarto trimestre del año, el BCRA tiene incentivos claros para comprar divisas en el MULC en el corto plazo, aprovechando la liquidación de la cosecha gruesa".

* Para www.iprofesional.com