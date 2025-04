Fue medallista en París 2024, decidió retirarse a los 28 años por problemas de salud mental y recibió el apoyo de Alcaraz: “Una guerrera”

Con apenas 28 años y a menos de un año de haber sido medallista en los Juegos Olímpicos de París, Sara Sorribes decidió ponerle punto final a su carrera como tenista, al menos por un tiempo. En una publicación en su cuenta de Instagram, la nacida en Castellón hizo público que no lo está pasando bien a nivel físico y mental. Lógicamente, esta decisión trajo revuelo y también repercusiones, uno de los que salió a respaldarla fue nada más y nada menos que su compatriota Carlos Alcaraz.

El anuncio de Sorribes en su Instagram

“Quería contarles que he decidido tomarme un tiempo. Tiempo para mí, para mi mente y para mi cuerpo. Llevo muchos meses sufriendo en una cancha de tenis.

La Sara alegre y feliz que ven fuera de la cancha dista mucho de la realidad de todo lo que llevo dentro.

He perdido la ilusión de entrenar, de mejorar e incluso de ir a torneos. Los momentos de sufrimiento superan con creces a los de calma, y ​​esto viene de alguien a quien siempre le ha encantado trabajar, mejorar y competir.

Por eso, además de necesitar ayuda, siento que necesito parar y descansar. No sé si será permanente o temporal.

Quiero ser coherente y consecuente con lo que mi cuerpo siente.

Nos vemos, Sara”, escribió Sorribes en su cuenta de Instagram.

El respaldo de Carlos Alcaraz

En la conferencia de prensa, tras avanzar a los cuartos de final del ATP de Barcelona, Carlos Alcaraz se refirió al caso de Sara Sorribes: “Me da pena escuchar a Sara decir eso, que necesita parar, pero le deseo que encuentre las respuestas que necesita pronto. Es una Guerrera. Hacemos caso de las redes y, lamentablemente hacemos mas caso a lo negativo que a lo positivo. El tenis es muy exigente, hay torneos semana a semana y te exige un nivel mental muy alto. A veces te das cuenta que necesitas parar”.

Además, contó por qué decidió parar una semana luego de caer en primera ronda del Masters 1000 de Miami ante Goffin: “En Miami necesitaba parar una semana para darme cuenta de lo que era importante para mí. Eso me ayudó a iniciar la gira de tierra de esta manera. A veces te das cuenta que necesitas parar. Aun no he llegado a ese punto donde tener que parar varios meses, a mí con unos días me ha ayudado pero hay que escuchar al cuerpo y la mente qué necesita”.

Fuente: bolavip