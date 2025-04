Gino Svegliati, el convencional más joven de Santa Fe: quién es y qué quiere cambiar de la Constitución

Con apenas 29 años, Gino Svegliati fue electo como convencional constituyente por el frente Unidos y se convirtió en el integrante más joven de la convención que comenzará a debatir la reforma de la Constitución de Santa Fe. Licenciado en Ciencias Políticas, con funciones actuales en el Ministerio de Cultura, Svegliaty representa una nueva generación que busca renovar la política y acercarla a la ciudadanía.

"Es un orgullo y una gran alegría para mí", expresó al ser consultado sobre su elección. "Vengo del socialismo, de la militancia, y también a nivel provincial, con un bagaje de mucho laburo", explicó. Su recorrido incluye años en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente se desempeña como Director de Integración Territorial y Comunitaria del Ministerio de Cultura.

Para Svegliaty, la necesidad de actualizar la Carta Magna santafesina es urgente. “Tenemos una Constitución de más de 60 años y en el medio han pasado dictaduras, proscripciones de partidos políticos, la causa Malvinas, la revolución tecnológica”, argumentó. En ese contexto, consideró fundamental aportar "una mirada joven" que piense no solo en el presente, sino en las generaciones futuras.

Según dijo, su compromiso está puesto en que el proceso de reforma sea participativo y cercano. "La sensación es que la convención debe abrir el juego y el debate a la gente", remarcó en declaraciones al programa "De10", que se emite por LT10. Para él, se trata de democratizar la discusión y construir un nuevo texto constitucional con la ciudadanía como protagonista.

Una generación que quiere participar en la Reforma de la Constitución

Svegliaty admitió que no fue fácil instalar el tema en la agenda pública: “Costó que la gente se entere de lo que se estaba hablando”. A su entender, eso se debe tanto a la lejanía generacional con la última reforma como a una crisis de representación. Sin embargo, destacó que al dialogar directamente con jóvenes en escuelas y profesorados, encontró un gran interés.

"Me decían que no me iban a dar bola, que no les interesaba", recordó entre risas. Pero comprobó lo contrario: "Los pibes se recontra interesaron. Usaron el teléfono, pero para saber qué era un habeas corpus, cómo participar, cómo aportar a la salud, la cultura o la educación".

Desde su perspectiva, la clave es una política que elimine distancias y se comunique con claridad. “Cuando la información llega y habilitamos canales de comunicación, hay un interés genuino”, sostuvo.

Una bota pintada de rojo: Pullaro triunfó en todos los departamentos de la provincia

El joven convencional inició su militancia hace una década en la Juventud Socialista. “He pasado por la militancia universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas de Rosario”, rememoró. Su compromiso político también está influido por su historia familiar: su madre es docente y pudo titularizar durante el gobierno de Hermes Binner; su padre, administrativo en un hospital público. “Eso me acerca muchísimo a la gestión socialista”, afirmó, y mencionó a figuras como Binner, Bonfatti y Lifschitz como referentes de una política transformadora.

Además de su recorrido partidario, participa en la Asociación Civil Nexo, un centro de estudios con el que desarrolló una investigación sobre jóvenes y democracia. El relevamiento mostró que el 80% de los jóvenes rosarinos entre 15 y 30 años cree en la democracia como el mejor sistema posible. Pero dentro de ese mismo grupo, el 70% siente que la política no los convoca ni les habla.

"Ahí está el problema del concepto de casta", explicó. “Tiene que ver con el no entendimiento entre representantes y representados”. Para Svegliaty, la solución pasa por acercar la política a la ciudadanía y discutir los temas que realmente interesan. “Creo que cuanto más participa la ciudadanía, más parte se siente de esta democracia que necesitamos todos”, dijo.

Los ejes que propone para la reforma

Gino Svegliaty ya tiene definidos cuatro ejes clave que le gustaría impulsar en la reforma constitucional.

El primero es la educación. Señaló que “la secundaria ni siquiera es obligatoria en la Constitución provincial”, y consideró indispensable incorporar aspectos vinculados a la tecnología, la alfabetización digital, la conectividad y la inclusión. También abogó por un sistema educativo más accesible para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

En segundo lugar, propuso ampliar el derecho a la cultura. Desde su rol en la gestión cultural, considera que “hay que generar protecciones, amparos y promociones” tanto para los bienes culturales como para los artistas. En ese marco, mencionó iniciativas como una ley de cine y una ley de promoción de la cultura.

El tercer punto está relacionado con la salud, y en particular con la salud mental. “Hoy las principales causas de muerte de jóvenes tienen que ver con suicidios y consumos problemáticos”, advirtió. Por eso, plantea que la Constitución contemple ese enfoque para luego generar marcos regulatorios.

Finalmente, sostuvo que uno de los ejes más importantes será “pensar en mecanismos de participación semidirecta”. Entre las herramientas que mencionó se encuentran la consulta popular, las audiencias públicas, el referéndum e incluso la revocatoria de mandatos. “La democracia no es solo votar cada dos o cuatro años”, subrayó, y pidió discutir nuevas formas de participación ciudadana.

con informacion de UNOSANTAFE.