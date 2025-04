Rumbo económico: el "sincericidio" de Kristalina Georgieva

“Domésticamente, el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo” declaró este jueves, Kristalina Georgieva. Provocó, como no podía ser de otro modo, la indignación de la oposición que interpretó a las palabras de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) como una intromisión en la política argentina. Pero analistas internacionales señalaron a Ámbito que el “sincericidio” de la economista búlgara no hizo más que reflejar el temor que existe entre los inversores de que se interrumpa el programa implementado por Javier Milei

Por más que Georgieva posteriormente aclaró que sus declaraciones iban dirigidas al Gobierno, apuntando a que no pretendía influir en el electorado argentino, en Washington se interpreta que las palabras de la directora gerente revelaron la honda preocupación que existe en el organismo por la suerte de la Argentina que es -por lejos- su principal deudor. Y cuyo tratamiento, dicho sea de paso, le costó la carrera a más de un alto funcionario del Fondo.

En medios internacionales se sostiene que las dudas sobre la continuidad del programa argentino son fundadas no sólo por la errática historia del país, sino también porque es muy reciente el fracaso del último intento de cambio durante la gestión presidencial de Mauricio Macri que, enfatizan, terminó muy mal en 2019.

Los estatutos del Fondo no permiten a sus funcionarios opinar sobre cuestiones políticas de los países miembros, pero la realidad es que en Estados Unidos existe preocupación por lo que se considera “la fragilidad institucional en la Argentina”, el país con el que tiene la mejor relación en Latinoamérica.





Dudas: inversores esperan mayor consolidación de las reformas

Con las últimas modificaciones al cepo cambiario, el Gobierno despejó uno de los interrogantes más importantes para la planificación de las compañías multinacionales. Como se sabe, hacia adelante se liberó la transferencia de utilidades y otros pagos al exterior, en tanto que para los stocks se posibilitará el pago mediante un nuevo título público, BOPREAL.

Pero desde una perspectiva de mediano y largo plazo -que son los horizontes en que se proyectan las inversiones productivas- en medios de las compañías multinacionales y los bancos de inversión esperan “una mayor consolidación de las reformas que lleva adelante Milei”, según señalaron a Ámbito.

El análisis que realizan los inversores es que el país logró un notable ordenamiento de su macroeconomía, pero también evalúan que este avance no se sostendrá en el tiempo sin llevar adelante cambios estructurales -como reformar el sistema impositivo, laboral y previsional-. Y les preocupa que “una parte importante de la opinión pública siga estando a favor de políticas de corte estatista”.

Desde ya que un sector de la sociedad argentina está en contra de los abusos del Estado. Es la que se vio reflejada hace más de 40 años cuando vio por televisión y aplaudió el entonces famoso segmento del programa cómico La Tuerca titulado “el trámite de arbolito”. Se trataba de episodios que mostraban los padecimientos de un vecino que nunca terminaba de plantar un árbol en la vereda por causa de la burocracia.

O, más recientemente, la famosa empleada pública “Flora” protagonizada por Antonio Gasalla, un sketch que criticaba la actitud laboral de los empleados públicos con chicanas y malos tratos a los ciudadanos que se acercaban a hacer un trámite.

En este sentido, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzenger, viene eliminando numerosas normas y, en los próximos días, se conocerán otras eliminaciones burocráticas.

Sin embargo, también hay una parte importante de la sociedad que tras décadas de prédica del peronismo y más recientemente del kirchnerismo, aspira a un sector público fuerte y un “Estado presente”.

Divisiones que se mantienen

En lo inmediato, por más que Milei sigue manteniendo un elevado porcentaje de aprobación -más de 40% de imagen positiva según la mayoría de las encuestas- los analistas políticos revelan que la Argentina sigue siendo una sociedad dividida.

Un dato llamativo al respecto: el 97,5% de los partidarios de Milei tienen una imagen negativa de Axel Kicillof, hoy el político que se perfila como el principal candidato opositor para competir en 2027 por la presidencia. Pero los odios son cruzados: entre los adherentes del gobernador de Buenos Aires, el rechazo a Milei llega a 98%, según un estudio de Synopsis.

A pocas semanas del comienzo de las principales disputas del proceso electoral de medio término (el 18 de mayo tienen lugar las legislativas en la Ciudad de Buenos Aires) el oficialismo sigue liderando las encuestas, pero no por demasiado margen.

Si las elecciones legislativas nacionales fueran hoy, La Libertad Avanza sacaría 37,4% de los votos y el PRO el 6,3%, es decir que sumados alcanzarían 44%. Se trataría de un caudal que se ubicaría por encima del 40% que acumulan el kirchnerismo con 29,6% y el peronismo no K con 10,4%, de acuerdo con la última medición de la consultora que dirige Lucas Romero.

Una preocupación adicional entre los inversores es el impacto negativo que podría llegar a tener en las expectativas el eventual triunfo del peronismo en distritos clave con la Capital Federal -se estima probable por la división del resto de los partidos- y en la provincia de Buenos Aires -si La Libertad Avanza y el PRO no se ponen de acuerdo-. Hay quienes afirman que, en este escenario, volverían a aparecer “los fantasmas del retorno del populismo”.

En medios empresarios también se comenta que existe inquietud porque algunos consideran que “el Gobierno está muy encerrado”, según comentan en medios empresarios.

Agregan que “sin dudas los últimos días fueron muy buenos para Milei, salió del cepo sin que se disparara el dólar, recibió elogios de los Estados Unidos y del FMI y hay empresas que están retrotrayendo los precios” y, reflexionan: “esperemos que estos logros no los encandilen y terminen no escuchando a quienes hacen observaciones bien intencionadas”.

Fuente: Ámbito