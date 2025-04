Hacia el bimonetarismo: ¿qué medidas podría anunciar Luis Caputo para acelerar el uso de dólares en la economía?

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistirá en tratar que la gente empiece a manejarse más con dólares en su economía doméstica, a pesar de que los primeros intentos en ese sentido no resultaron fructíferos. Los comercios no salieron a ofrecer sus productos a valor dólar y los consumidores no fueron con esos billetes a comprar productos.

Los sistemas de los bancos, billeteras y tarjetas de crédito están listos para transaccionar la moneda norteamericana pero la realidad es que no hubo de parte del público un deseo descollante por realizar operaciones en moneda extranjera.

Por caso, el último informe del Banco Central sobre pagos minoristas señala que en febrero se habían transferido u$s2.947 millones en un total de 1,9 millones operaciones, lo que da un promedio de u$s1.500 dólares por operación por mes.

Pero Caputo cree que la economía se puede dolarizar secando la plaza de pesos hasta un nivel en que la gente tenga que desprenderse de sus billetes norteamericanos, lo que se conoce como “dolarización endógena”.





Dólares: anuncios "que va a sorprender"

En la Expo EFI que se lleva a cabo en el Centro de Conferencias de la Ciudad de Buenos Aires, el titular del Palacio de Hacienda formuló un anticipo: "Queremos ver que haya remonetización en dólares y vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender, que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Van a circular más dólares".

No está claro para los economistas qué otras medidas se podrían adoptar para fomentar más el uso de otra moneda que no sea el peso. Lo que señalaron fuentes del mercado consultadas por Ámbito es que el Gobierno va a tratar de ir despejando trabas que hayan quedado para que se pueda transaccionar con dólares.

El extremo de ese punto podría ser que se permita el pago de impuestos con moneda extranjera, ante lo cual se estaría a la puerta de lo que se conoce como “competencia de monedas”. El problema de ello es jurídico. Habría que modificar la ley que establece que el peso es moneda de curso forzoso. A su vez, si el Estado recibiera dólares como parte de pago de los impuestos, también podría cancelar sus gastos, incluyendo los salarios de los empleados públicos con moneda extranjera.

Pero desde el mercado algunos señalan que el ministro de Economía quiere trabajar desde las expectativas: anuncia que van a abundar dólares en la calle para que baje el precio en la actual banda de flotación. Cabe recordar que el Palacio de Hacienda se metió sólo en la encerrona de anunciar que únicamente va a comprar reservas cuando el tipo de cambio se ubique en el piso de la banda de entre $1.000 y $1,400, algo que parece no ocurrir. El dólar en flotación se mantiene entre $1.170 y $1.200. Y para el 30 de junio el Gobierno tendría que haber comprado unos u$s2.000 millones, según el compromiso acordado con el FMI.

Uno de los principales objetores a las ideas de Caputo sobre dolarización endógena es su ex viceministro Joaquin Cotani, un hombre relacionado con el ex ministro Domingo Cavallo. En un texto del año pasado, Cotani advertía que la idea del titular de la cartera económica “no es un ningún alivio para los inversores o el Gobierno, porque dolarizar la deuda pública interna que hoy está pesificada en un país sin reservas internacionales aumenta el riesgo de default”.

Fuente: Ámbito