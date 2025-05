El dramático momento que vivió Kylie Jenner con sus zapatos en medio del Met Gala: “Me pegué los pies”

La Met Gala es uno de los eventos más esperados por las celebrities de todo el mundo, que se dan cita para mostrar sus extravagantes y lujosos outfits. Pero en la edición 2025, a Kylie Jenner su vestuario le jugó una mala pasada.

Esta evento benéfico anual es organizado por el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la revista Vogue bajo la dirección de Anna Wintour. Con la intención de promover la moda y la cultura, los primeros lunes de mayo de cada año se juntan diseñadores, modelos y artistas para recaudar fondos.

Cada edición tiene una temática, un “dress code” para que los más famosos modistos se inspiren, vistiendo a los famosos que asisten. Este año el tema es “Superfine: Tailoring Black Style”, recordando el dandismo negro y la sastrería afroamericana.

El despampanante vestido de Kylie Jenner para la Met Gala

Kylie Jenner llegó a la Met Gala 2025 por octavo año, vestida con un apretado corsé transparente y una falda de hendidura alta. Completó el look con pumps de charol con tiras y pendientes de diamantes de Lorraine Schwartz.

Su vestuario había sido diseñado por el director creativo de Ferragamo, Maximilian Davis. Sin dudas logró que se luciera, pero no consideró lo que podía pasar después.

La famosa joven de 27 años reveló la dolorosa situación que pasó cuando quiso desvestirse. La cosa se puso difícil cuando trató de descalzarse.

Los problemas de Kylie Jenner con sus zapatos

“¡Max me dijo que me pegara los pies en este zapato!” indicó, mostrando cómo lloraba al intentar despegarse los pies de los stilettos. Sus ayudantes le rociaban los pies con toda clase de lociones, para intentar lubricar la piel y que resbalara, pero no tuvieron suerte.

“Y ahora mis pies están atrapados en los zapatos. Ow”, escribió. Aunque más tarde mostró que finalmente pudo quitarse los zapatos, y que sus pies estaban bastante bien a pesar del mal momento.

Fuente: La 100