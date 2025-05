La Embajada de China en Argentina cruzó a Claver-Carone: «No es propio de la supuesta libertad que dicen defender»

La embajada de China en la Argentina cargó contra el secretario de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, por haber afirmado que Argentina debe cancelar el swap con el gigante asiático si quieren ser «libres». Estas expresiones se dieron en un marco de negociaciones entre el Gobierno argentino y el país norteamericano para llegar a un acuerdo comercial.

«La embajada de China rechaza las declaraciones y plantea que sus consideraciones sobre la cooperación chino-argentina con el swap de monedas están repletas de lugares comunes, prejuicios y manipulaciones propias de la Doctrina Monroe«, indicaron en el comunicado compartido en sus redes sociales.

En este sentido, desde China remarcaron que el swap es «una cooperación mutuamente beneficiosa» y que fue decidida «en forma autónoma» por «dos naciones soberanas. La parte estadounidense no tiene derecho a cuestionarlo y señalarlo con el dedo«, remarcaron desde la Embajada en Argentina al respecto.

«Imponer a otros países a actuar según las órdenes de la parte estadounidense no es propio de la supuesta libertad que dicen defender, sino que significa someterlos a una mayor falta de esa libertad», criticaron los ejecutivos asiáticos que incitaron a las autoridades nortamericana a «trabajar y contribuir el desarrollo de otros países», en lugar de «intentar crear problemas a las cooperaciones bilaterales que llevan adelante otras naciones».

Qué dijo Claver-Carone

Esta respuesta desde China fue directo contra Mauricio Claver-Carone, secretario de Estados Unidos para América Latina, quien afirmó: «Mientras Argentina mantenga ese swap con China, no es un país libre». Estas declaraciones no cayeron bien en el gigante asiático, con quien Argentina renovó el swap por US$ 5.000 millones por un plazo adicional de 12 meses.

Un swap es un acuerdo financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo o de algún otro activo, según una fórmula predeterminada. En términos concretos, es un contrato en el que se acuerda intercambiar obligaciones financieras, como el pago de intereses o el precio de una materia prima, en diferentes momentos del futuro. Este acuerdo entre Argentina y China lleva años de vigencia y en el Gobierno de Alberto Fernández se expandió con el fin de tener ese dinero a disposición en caso de ser necesario.

