El gobierno de Santa Fe y un proyecto de infraestructura de mil millones de dólares

La agenda política de la provincia de Santa Fe se sacudió esta semana, con la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de pedir a la Legislatura la autorización para emitir bonos de deuda en el mercado internacional por mil millones de dólares para contar con ese respaldo para su plan de obras públicas en marcha, y para licitar más equipamiento e infraestructura.

La decisión conlleva un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ya logró por unanimidad en el Senado el compromiso de un tratamiento preferencial para la próxima reunión, que seguramente tendrá lugar el jueves 22 de mayo. El expediente fue a comisiones, que esta semana fueron constituidas sin cambios y se ha previsto su tratamiento conjunto para apurar una media sanción.

Por ahora el peronismo en minoría (5 sobre 19 bancas) acompañó la idea del pronto despacho, y además guarda un prudente silencio. El oficialismo le prometió una reunión con los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia en la que plantearán garantías de tratamiento equitativo para las inversiones a realizar. Ya se han repetido quejas con la palabra "discriminación" desde la oposición justicialista en medio de la campaña electoral pasada.

Al centro del debate

La novedad llegó tras la serenidad que siguió al resultado de las elecciones de convencionales reformadores de la Constitución Provincial, así como de concejales y algunos intendentes y comisiones comunales.

Fue una suerte de elección de medio término para el gobierno provincial, sobre la que alcanzó los objetivos que se había propuesto aunque sin la comodidad de dos años atrás. En efecto, Pullaro fue el candidato ganador en su categoría, al encabezar la lista de convencionales de distrito único de Unidos para Cambiar Santa Fe, en todos los departamentos. Sin embargo, cayó el número de votos que lo respaldaron en unos comicios marcados por el ausentismo. En rigor cada figura política de Santa Fe (menos algunos senadores provinciales en sus territorios) bajó a la hora de contar tildes en la boleta única, y se ha instalado un hipotético escenario de tercios a futuro si se suman los divididos votos de los candidatos peronistas por una parte y de las extremas derechas por otra.

En cualquier caso, hoy Pullaro no tiene rivales fuertes. Y eso es lo que cuenta. La perspectiva es que podrá cumplirse el mandato histórico de modernizar la Constitución y que entre los cambios se apruebe la posibilidad de una reelección inmediata para el gobernador.

Con ese capital político el 1ro de Mayo salió airoso de su mensaje a las Cámaras, en la que seguramente habrá sido la última apertura del Período Ordinario de Sesiones en el quinto mes del año. Se espera que sea en marzo ese acto institucional que marca la agenda legislativa futura y suele repasar la obra de gobierno ya realizada y a llevar adelante, cuando así lo vote la Convención reformadora.

En esas noticias sin sorpresas venían los títulos de la sección política cuando en 24 horas se instaló una novedad más que relevante. La operación de toma de deuda por una cifra que es inédita en la provincia pero que no ha sido motivo de ningún comentario desde la oposición en la Cámara alta, porque se sabe que el nivel de endeudamiento del Estado provincial es extremadamente bajo en comparación con otros casos, como el de Córdoba.

Motivos

Justamente esta semana también fue noticia el gobierno de Córdoba que celebró haber acordado con la presidencia de la Nación un mecanismo para cobrar al menos parte de lo que la Casa Rosada le debe por no haber transferido en los '90 su Caja de Jubilaciones. Lo mismo que Santa Fe.

Al igual que la provincia mediterránea, pero seis meses después, Santa Fe ha llevado adelante los reclamos del caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero como ha dicho el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, hay "diferencias". Aquí el gobierno provincial no aceptó adherir al decreto nacional 969 para la extinción de las obligaciones recíprocas entre la Nación y los estados subnacionales y además a los santafesinos la gestión liberataria (por mérito propio y de las anteriores) les debe "casi el doble" que a los cordobeses. Martín Llaryora, gobernador de la provincia mediterránea estimó en un billón de pesos el reclamo y ahora festejó poder recibir al menos unos 60 mil millones, en cuotas de 5 mil mensuales en 12 pagos.

Vínculos

Las dos noticias están vinculadas. No hay que perder de vista que las interminables negociaciones entre la Casa Rosada y la Casa Gris para que sean provincializados tramos de las rutas nacionales que pasan por el mapa de la bota llegaron a un punto de quiebre cuando la condición pretendida por el gobierno central fue que Santa Fe adhiera a ese decreto. "Nos plantearon que cedamos la deuda por la Caja", sintetizó el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico cuando esas gestiones ya no tuvieron más posibilidades de seguir adelante.

La Nación ya le cedió parte de sus rutas a Chubut y ahora lo hará con Mendoza. En Tucumán hay tratativas, mientras las cosas parecen estar en vía muerta con Santa Fe.

La gestión de Pullaro fue una de las primeras, sino la primera, en proponer hacerse cargo de todas las obras para que el tránsito a los puertos para las exportaciones del país sea algo mejor. Pero solo logró dilaciones y respuestas inaceptables.

Está claro que la idea de buscar financiamiento internacional por hasta 1.150 millones de dólares, si se suma otro préstamo ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, se vincula con lo que el gobierno provincial argumenta: que caen la inversión nacional en infraestructura, en todas las áreas de su responsabilidad, producto de la consigna "obra pública, cero"; que Santa Fe quedó última en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) frente a todas las demás provincias; que mientras en la Ruta Nacional 11 hay pérdidas irreparables frecuentes por accidentes en su tramo santafesino, en el formoseño la Nación la convierte en una autopista; que la misma Dirección Nacional de Vialidad buscó aquí detener la obra provincial del nuevo puente Santa Fe- Santo Tomé y que ni ahora ni nunca se ocupó de invertir en reemplazar o complementar al Carretero; que dejó sin recursos la ampliación de las plantas de agua potable de Santa Fe y Rosario; que lo mismo sucede con obras para el tendido de acueductos; y que incluso, según interpreta Santa Fe pese a lo que muestran por ahora los números, "hay señales a la baja en la coparticipación".

El concepto de "blindar las obras públicas en marcha y las que vendrán" con nada menos que mil millones de billetes verdes también se vincula con la pulseada por la deuda nacional con Santa Fe en materia previsional, a dirimir en términos políticos y en el máximo tribunal del país.

Para la gestión que recién en diciembre de este año completará su segundo año contar con certezas es clave. Las tiene en el plano institucional y de las reformas a llevar adelante. Las busca en el plano de los recursos. También esa fortaleza es imprescindible para el proyecto político del oficialismo provincial.

