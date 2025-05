¿Pierde el asiento?: Briatore cargó de presión a Colapinto y puso en duda su futuro en Alpine

Este viernes comenzó el Gran Premio de España de la Fórmula 1 y Franco Colapinto arrancó con la rueda izquierda: el argentino terminó último en las dos pruebas libres y sufrió problemas mecánicos en ambas prácticas.

En ese contexto, y más allá del destacado rendimiento de Pierre Gasly, quien finalizó octavo en la segunda práctica libre, Flavio Briatore, jefe de Alpine, se refirió al desempeño de Franco Colapinto y sembró dudas sobre el futuro del piloto argentino.

Luego de los entrenamientos en el Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló, el italiano se reunió con la prensa y todas las preguntas fueron dirigidas acerca del rendimientos del oriundo de Pilar, a lo que rápidamente, respondió: "Necesitamos esperar un segundo para evaluar a Franco”.

“Veamos esta carrera. Necesitamos la carrera completa. Corrimos Montecarlo. Fue una carrera muy especial para todos. Cometimos muchos errores en la clasificación. Y en Montecarlo, ya sabes, clasificar bien es la clave. Montecarlo fue muy aburrido y muy molesto. Esta es la primera carrera real de Franco”, destacó el empresario.

Sobre el futuro del argentino, Briatore volvió a insistir de que no existe un número límite de carreras en su contrato, pero fue contundente con Colapinto: “¿Carreras? No sé, la verdad. Nunca dije cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, es él quien conduce el coche. Si no, ya veremos”.

En efecto, estas últimas palabras fueron furor en las redes sociales y, como si fuera poco, Flavio cargó de presión al chico de 22 años: "No sé ahora mismo si Franco se quedará toda la temporada o no, pero ya veremos. Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en el rendimiento, nada más”.

A pesar de las duras declaraciones, los fanáticos, fieles a su estilo, intentaron restarle dramatismo a las palabras de Briatore y volcaron su apoyo a Colapinto con mensajes de aliento y cariño en las redes.

