¿Se resolverá el grave problema del agua en Rafaela?

Encuentro clave entre el intendente Leonardo Viotti y representantes de ASSA sobre el problema del agua en Rafaela.

Anuncio de un plan de obras con una inversión total de 87 millones de dólares y 7.800 millones de pesos para mejorar la infraestructura.

Respuesta a años de desinversión; necesidad urgente de renovar sistemas de más de 50 años.

Intervenciones en bulevar Santa Fe y avenida Fader son esenciales para la seguridad de los ciudadanos.

Proyecto representa una oportunidad para revitalizar la relación entre autoridades y comunidad.

Importancia de la colaboración gubernamental para atender las necesidades ciudadanas y fomentar la participación pública.

Primera etapa incluye renovación de caños y colectores; licitación en junio y inicio de obras en agosto.

Necesidad de resultados tangibles y acción inmediata; la comunidad debe seguir de cerca el progreso.

Inversiones simbolizan un compromiso renovado con los ciudadanos; Rafaela merece mejoras reales en su calidad de vida.

El reciente encuentro entre Leonardo Viotti, intendente de Rafaela, y los máximos representantes de ASSA, Renata Ghilotti y Darío Boscarol, marca un hito esencial para el futuro de nuestra ciudad. La magnitud del plan de obras anunciado, con una inversión totales de 87 millones de dólares y 7.800 millones de pesos destinados específicamente a Rafaela, no solo resalta la importancia de la colaboración entre el gobierno municipal y la administración provincial, sino que también ilustra un compromiso verdadero por mejorar la infraestructura y, en consecuencia, la calidad de vida de los vecinos.

Este ambicioso plan no es una simple propuesta; es la respuesta a años de desinversión y a la necesidad apremiante de renovar sistemas de infraestructura que han estado en funcionamiento durante más de medio siglo. Como bien lo expresó Viotti, los colectores cloacales antiguos no solo son un lastre, sino un riesgo que amenaza la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La intervención en bulevar Santa Fe y avenida Fader es, por lo tanto, una medida urgente y necesaria para evitar situaciones peligrosas que ya han forzado la instalación de cerramientos ante el riesgo de derrumbes.

Sin embargo, más allá de la intervención técnica, este tipo de proyectos deben ser vistos como una oportunidad para revigorizar la relación entre las autoridades y la comunidad. La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, subrayó la importancia de la colaboración con Rafaela, un aspecto que no se debe subestimar. Cuando las distintas esferas del gobierno se unen en torno a un objetivo común, no solo se facilita la planificación de obras que realmente responden a las necesidades del ciudadano, sino que también se generan espacios de participación y diálogo que fortalecen la confianza pública.

La primera etapa del plan, que implica la renovación de más de 400 metros de caños sobre bulevar Santa Fe y una intervención significativa en el colector de avenida Fader, es un paso crucial que deberá sentar las bases para futuras obras. Con un proceso de licitación que se iniciará en junio y un comienzo de las obras proyectado para agosto, hay un claro indicador de que el tiempo de la espera ha terminado. La gente necesita ver acción, resultados tangibles y mejoras inmediatas; no pueden permitir que las promesas se desdibujen en una naturaleza burocrática que tiende a dilatar las respuestas adecuadas a problemas urgentes.

En conclusión, estas inversiones representan más que una simple mejora en la infraestructura; simbolizan un compromiso renovado de las autoridades hacia sus ciudadanos. Es vital que la comunidad mantenga un rol activo en el seguimiento de estos procesos, que se traduzcan en un verdadero cambio que impacte en lo cotidiano. Rafaela merece un futuro en donde la calidad de vida no sea una promesa, sino una realidad palpable.