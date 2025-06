Nacho Torres arremete contra los “carroñeros” del PRO que se alinean con La Libertad Avanza

Nacho Torres criticó a dirigentes del PRO que se alinean con La Libertad Avanza, calificándolos de “carroñeros” y “garrochistas”.



Rechazó el oportunismo político y pidió mantener la identidad del PRO.



Reafirmó su postura crítica pero coherente frente al Gobierno nacional, recordando el conflicto por la coparticipación.



Defendió la necesidad de sostener convicciones y diferenciar al PRO del oficialismo.



Afirmó que el futuro del PRO depende de no ceder sus principios por conveniencia.

En medio de una creciente tensión dentro de la oposición, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, lanzó duras críticas contra los dirigentes del PRO que se alinearon con La Libertad Avanza. En declaraciones a LN+, los calificó como “carroñeros” y “garrochistas”, acusándolos de cambiar de lealtades por conveniencia política. “Dicen que sí a todo con tal de mojar un carguito en una lista”, disparó.

Torres habló luego de participar en la cumbre de gobernadores patagónicos y se mostró firme en su postura: “El PRO no es oficialismo. No hay que confundir acuerdos electorales con entregarse por conveniencia”. Para el mandatario, quienes saltan de un espacio a otro sin sostener principios cometen una traición ideológica. “Una cosa es una alianza, un frente o un acuerdo. Otra muy distinta es decir ‘entré por un espacio y me fui a otro’. Esa es una visión acomodaticia y oportunista”, sentenció.

El gobernador también recordó el fuerte cruce que tuvo con el presidente Javier Milei a comienzos de año, cuando el Gobierno nacional demoró la transferencia de $13.500 millones en concepto de coparticipación. “Amenazamos con retener gas y petróleo si no cumplían. El tiempo nos dio la razón y la Justicia también”, remarcó.

Torres aseguró que su postura frente a la Nación se basa en la coherencia: “Cuando algo está bien, lo acompaño. Si atenta contra los intereses de mi provincia, me opongo”. Y añadió: “La dimos con convicción. Y demostramos que se puede actuar distinto a esos dirigentes carroñeros que quieren que al gobierno le vaya mal para mantenerse en el poder”.

Consultado sobre el futuro del PRO, Torres fue claro: “Va a sobrevivir si entendemos que hay que sostener las ideas, no adaptarse. La Libertad Avanza y el PRO son cosas distintas”. En un momento de internas y reconfiguraciones dentro de la oposición, el gobernador de Chubut se planta como una voz que exige identidad propia y coherencia política. “No me arrepiento de haber dado esa batalla. No todos estamos para acomodarnos”, cerró.