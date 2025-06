Aseguran que Jimena Barón pidió un canje para el parto de su segundo hijo: “La prepaga no le cubría todo”

Jimena Barón está a punto de dar a luz al hijo que espera junto a Matías Palleiro, su pareja. En las últimas horas, se filtró un dato particular sobre el parto que será más temprano que tarde.



“La que pidió canje de todo en La Trinidad es la señora, amiga mía y mucho más amiga del señor Lizardo, Jimena Barón”, introdujo el tema Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América).

Lizardo Ponce, panelista del ciclo, la desmintió: “No es así porque tiene todo armado desde hace mucho tiempo. Cuando me junté con ella en el baby shower ya tenía organizada la forma en la que va a recibir a su hijo”.

“La habitación no te la reservan hasta que estés casi por tener, porque hay que ir pidiendo las camas según los momentos que están disponibles para las parturientas, porque hay gente que se le adelanta, hay gente que se la atrasa. No es que vos seis meses antes ya sabes todo”, explicó la esposa de Diego Latorre.

En esa línea, profundizó: “Parece ser que el médico cuando fue a pedir a La Trinidad, por ahí la prepaga de ella cubría ciertas cosas. No todas las prepagas te cubren todo y hay que pagar diferencias, anestesistas, pidió canje de todo y La Trinidad dijo que no. La partera no vive del canje, la anestesista tampoco”.

Majo Martino, panelista del ciclo de chimentos, analizó: “Conociendo a Jimena, que ella es superfamiliera, le habrán dado una habitación estándar y habrá dicho ‘yo posteo voy a hacer, voy a subirles algo. Si me quieren dar una habitación de las mejores y todo, yo le hago publicidad a la clínica’”.

Jimena Barón despidió la panza de embarazada con una carta: “Tenerte me hizo sentir la mujer más amada”

Jimena Barón despidió la panza de embarazada con una emotiva carta. Luego de alcanzar la fecha a término, la influencer repitió el ritual que hizo con su primer hijo, Momo.

“Hijo: hoy se cumple nuestra famosa fecha ‘a término’. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto, pero tanto adentro de mí”, comenzó escribiendo en una publicación de Instagram.

“Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad. Que ya te conozco, hijo, aunque todavía no pueda verte“, aseguró.

Fuente: TN