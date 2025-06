Julieta Prandi fue terminante cuando le preguntaron por qué se sintió incómoda en “Poné a Francella”

Julieta Prandi recordó las situaciones que vivió cuando interpretaba a “La nena” en Poné a Francella. En una entrevista, la actriz fue terminante al responder por qué se sintió incómoda en el ciclo televisivo.

“No la pasé bien. Pasaron muchas cosas, era chica y el contexto no colaboraba”, expresó la actual pareja de Emanuel Ortega este lunes por la mañana al aire de Puro Show (eltrece).

Sus palabras surgieron luego de que en el programa le hicieran varias preguntas para conocer el trasfondo de las situaciones que atravesó. “¿No te animás a hablar lo que pasó? Que no cuenten con nuestro silencio, si nos hicieron algo hay que decirlo con nombre y apellido“, manifestó Fernanda Iglesias durante la nota con Julieta.

Sin embargo, Prandi fue terminante con su respuesta. “Pero uno puede tener ganas de subirse o no subirse a una ola grande. Yo la verdad no estoy con ganas de eso. Cada uno entiende lo que estoy diciendo y no tengo más que sumar. Está todo dicho. A buen entendedor, pocas palabras”, lanzó la actriz con firmeza.

Cuando le consultaron si se arrepentía de haber actuado de “La nena” en Poné a Francella, Julieta reaccionó: “De acá para atrás, no tengo un momento que arrepentirme de los trabajos que elegí, ni de cómo los llevé adelante. Estoy feliz con mi carrera”.

“Mi personaje era border que yo disfruté de hacer, pero también pasé situaciones muy incómodas. Creo que lo estoy diciendo todo. No me interesa señalar nada”, indicó Julieta. “Estás hablando de un compañero en particular”, comentó Carolina Molinari. “Bueno, ya lo estás diciendo vos”, remató Prandi.

Qué dijo Julieta Prandi sobre el humor de “Poné a Francella”

A principios de este año, la actriz opinó sobre la polémica que se había generado por la vuelta del ciclo a la pantalla chica. “Cuando ponés en la tele una programación de humor, en este caso, que tiene que ver con 20, 30 años atrás, tiene una temática y una sociedad que no es la misma", dijo Prandi en un móvil con Puro Show (eltrece).

Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo en el tiempo que se hizo eso. Es como ahora ponernos a levantar el dedo con Olmedo, Porcel, etc., que por ahí sale en el Canal Volver. Es el humor de antes. O las novelas de Luisa Kuliok con Arnaldo André y los sopapos. O sea, como en ese momento nadie dijo nada de los sopapos y salían al aire, entonces hay que ponerlo en ese contexto. Salía en el año 2001″, había respondido Julieta.

En ese momento, Prandi también había asegurado: “Yo no la pasaba bomba, era mi primer trabajo, había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí, no importa cuáles”.



Fuente: TN