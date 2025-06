Javier Mascherano explicó los dos motivos por los que Inter Miami no le ganó a Al Ahly por el Mundial de Clubes: “Nos jugó una mala pasada”

Este sábado se puso en marcha el Mundial de Clubes 2025, y el primer capítulo fue con sabor a poco para Inter Miami. El equipo de Lionel Messi igualó 0 a 0 frente a Al-Ahly en el Hard Rock Stadium de Miami. En un encuentro sin goles, lo más destacado pasó por las actuaciones de los arqueros: Óscar Ustari para las Garzas, mientras que Mohamed Shenawi se lució con los egipcios. Aunque no fue razón para que Javier Mascherano encuentre explicaciones al empate.

Tras el pitazo final, el Jefecito no dudó a la hora de analizar el encuentro e identificó dos factores clave que le impidieron a su equipo quedarse con los tres puntos: la inquietud por el debut y los nervios del comienzo.

“Quizás la ansiedad y el contexto nos jugó una mala pasada en los primeros minutos”, señaló en ESPN. Y argumentó: “Nos llevó a perder pelotas que no teníamos que perder, porque le dábamos a ellos espacios y transiciones donde son peligrosos por su velocidad”.

En ese sentido, Mascherano se mostró conforme con el hecho de que el equipo mejoró considerablemente en el segundo tiempo, una vez que logró calmarse y ajustar detalles. “Cuando nos sacamos los nervios, la ansiedad del debut y el peso del partido, el equipo respondió. Mostramos lo que realmente somos”, destacó.

Aunque, el DT tampoco quiso quitarle méritos a su rival de turno. “Sabíamos que era un equipo fuerte físicamente, como todo rival africano, y que está acostumbrado a jugar internacionalmente”, expresó. A pesar de no llevarse la victoria, se mostró optimista de cara a lo que viene.

“Me voy tranquilo con el rendimiento del equipo, especialmente en el complemento”, enfatizó, sin dejar de lamentarse: “Queríamos empezar ganando hoy para estar a quizás una victoria de clasificar”.

Tras su primer punto en el certamen, Inter Miami pone la cabeza en Palmeiras y Porto, sus otros dos rivales de grupo. Al respecto, Mascherano palpitó: “Este partido nos tiene que servir para ver que, si estamos convencidos, podemos jugar de igual a igual para competirle a cualquiera”.

El cronograma de la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial de Clubes

Domingo, 15 de junio de 2025

Bayern Munich vs. Auckland City FC, 12:00, Estadio TQL, Cincinnati

PSG vs. Atlético de Madrid, 12:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Palmeiras vs. Porto, 18:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Botafogo vs. Seattle Sounders, 19:00, Lumen Field, Seattle

Lunes, 16 de junio de 2025

Chelsea vs. Los Angeles FC, 15:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Boca vs. Benfica, 18:00, Estadio Hard Rock, Miami

Flamengo vs. Esperance Sportive de Tunis, 21:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia



Martes, 17 de junio de 2025

Fluminense vs. Borussia Dortmund, 12:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

River Plate vs. Urawa Red Diamonds, 12:00, Lumen Field, Seattle

Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns FC, 18:00, Estadio Inter&Co, Orlando

CF Monterrey vs. Inter de Milán, 18:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Miércoles, 18 de junio de 2025

Manchester City vs. Wydad AC, 12:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Real Madrid vs. Al Hilal, 15:00, Estadio Hard Rock, Miami

Pachuca vs. FC Salzburgo, 15:00, Estadio TQL, Cincinnati

Al Ain FC vs. Juventus, 21:00, Washington D.C. Audi Field

Fuente: bolavip