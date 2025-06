El Boca "kirchnerista" de Riquelme

Por Carlos Zimerman

Sin duda alguna, lo de ayer con el modesto equipo semi-profesional de Nueva Zelanda, Auckland City, que casi se asemeja a un equipo comercial y cuyos jugadores perciben la "friolera" de 90 dólares mensuales, es imposible de comparar con los contratos monstruosos de los jugadores profesionales de Boca Juniors. Esta situación es la mayor vergüenza en la rica historia futbolística de la institución Xeneize. Casi podríamos decir que lo de ayer se asemeja a un descenso de categoría, a haberse ido a la "B", aunque resulta difícil de comparar, ya que los peores equipos de la primera división del fútbol argentino son muy superiores al modesto equipo de Nueva Zelanda.

Sin embargo, seríamos muy "chicatos" si redujéramos este comentario al vergonzoso, para Boca, partido de ayer. Esto es consecuencia de la política interna del club, de que sus socios eligieron el camino del populismo, las falsas promesas y la demagogia. Boca, políticamente, es el kirchnerismo; sus dirigentes tienen el apoyo de los líderes de La Cámpora y del gobierno que tanto daño le ha hecho al país. Pero no debemos cargar todo sobre los socios que se equivocaron al elegir. El fútbol argentino está gobernado también, al igual que la política de nuestro país, por una casta que no quiere perder privilegios y que gana las elecciones con mecanismos "non santos". A pesar de cuántos socios tengan, las elecciones son manipuladas por unos pocos.

Quizá el partido de ayer sirva para que los verdaderos dueños de Boca, que son los socios, despierten a la realidad y comprendan que es necesario apoyar procesos a largo plazo. No se pueden creer las soluciones milagrosas, y así en la vida como en el fútbol, el cambio de técnico como fusible a las malas decisiones dirigenciales solo conduce al fracaso.

Hay que poner los pies en la tierra y desterrar los populismos que ya han demostrado no servir para nada. Boca apostó por Riquelme, lo que equivale a haber apostado por el kirchnerismo, la demagogia y el populismo; así les va. Si no cambian y se deciden a ser realistas, lo de ayer seguramente será el comienzo de tiempos muy oscuros en su historia. Ayer, Boca se fue a la "B", aunque a muchos les duela y traten de disimularlo.