Daniel Osvaldo estaría de novio con una modelo a un mes de separarse de Gianinna Maradona

A un mes de confirmarse su separación de Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo ya tendría un nuevo amor. Según contó Pepe Ochoa este miércoles al aire de LAM (América), el exfutbolista estaría saliendo con una modelo.

“Está en un vínculo Daniel Osvaldo con una chica llamada Luna”, comenzó contando tras un largo enigmático.

Respecto a la profesión de la chica, el panelista explicó: “Se conocieron porque ella es modelo”.

Al parecer, el exdelantero de Boca Juniors le habría sido infiel a la hija de Maradona con la joven en cuestión: “Ella ya muestra fotos y todo, pero me cuentan algo y entonces yo empecé a atar fechas y parece que se cruzan las historias con Gianinna Maradona“.

Jimena Barón se desquitó con Daniel Osvaldo al contar una intimidad de su vínculo: “No fue mi elección”

Jimena Barón compartió un video con sus seguidores para hablar de su presente personal a dos semanas del nacimiento de Arturo, su bebé fruto de su relación con Matías Palleiro.

Más allá de su felicidad, en un momento de la grabación la artista se desquitó con Daniel Osvaldo: contó que ella no pudo elegir el nombre que quería para su primer hijo, ya que el exfutbolista impuso que se llamara Morrison.

Todo surgió luego de que Jimena enfrentara las críticas por ponerle Arturo a su bebé. “Entiendo la sorpresa porque dicen bueno, el primero se llama Morrison. El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison”, explicó la artista en el video que compartió en su perfil de TikTok.

“No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, dijo La Cobra sin filtros para que sus seguidores entendieran lo complicada que era su relación con Daniel Osvaldo en ese entonces.

Además, Jimena reveló que su sueño desde la adolescencia era ponerle Arturo a su hijo. Sin embargo, eso no pudo concretarse por decisión de su expareja. “Si bien Morrison me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo, ¿se entiende?”, manifestó.

Luego de eso, la artista dio a conocer el detrás de su elección. “Es el nombre que yo tenía de toda la vida. A los 15 años hice un bordado para mi hija que decía Elena y Arturo para el varón”, detalló.

Y explicó: “Lo pensaba por el Rey Arturo, porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida. Y al pensar en rey, se me venía el nombre Arturo. También me gustaba porque es muy argentino, como que tiene sabor a mate, tiene tierra. Me da esa sensación”.

Fuente: TN