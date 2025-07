Provincias: crece el malestar por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales

La Justicia Federal en Formosa ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a realizar obras urgentes en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95; el gobernador de Río Negro anunció que irá a la Justicia para reclamar el abandono de la Nación de rutas estratégicas, mientras el ministro de Obras Públicas de Santa Fe advirtió que persiste la desidia oficial en realizar tareas de mantenimiento de la ruta nacional 33. Los reclamos se producen mientras todos los gobernadores han coincidido en coordinar acciones para exigir que el Gobierno destine fondos a las provincias.

En Formosa, el Juzgado Federal Nº1 hizo lugar a la medida cautelar que presentó la Fundación "Padres Unidos por el Dolor", el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, con el patrocinio del defensor del Pueblo de la provincia, y ordenó a la DNV a realizar obras urgentes en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95. La decisión obliga a la repartición nacional a ejecutar en un plazo de 90 días, las tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en los tramos más críticos, incluyendo el Puente Blanco, "cuya estructura representa un riesgo para la seguridad vial".

Según el juzgado, la decisión del Gobierno del presidente Javier Milei de paralizar el mantenimiento, "pone en riesgo la vida, el trabajo y otros derechos fundamentales con la sola excusa de ahorrar dinero, como si las personas solo fueran números". La demanda fue presentada por la Fundación "Padres Unidos por el Dolor", que nuclea a familiares de las víctimas fatales en accidentes de tránsito; el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, con el patrocinio del defensor del Pueblo de la provincia.

La medida también señala que la Nación "omitió su obligación de realizar las reparaciones necesarias para garantizar un tránsito seguro y se desligó de garantizar caminos en condiciones y la integridad de sus usuarios". "Se advierte que el abandono de las rutas nacionales provoca un impedimento en el tránsito y se pone en riesgo el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, la propiedad, a la seguridad vial y a la economía local", consignaron los miembros del Juzgado Federal Nº 1 formoseño.

Río Negro también va a Tribunales

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que presentará una medida cautelar ante la Justicia Federal para que la Nación se haga cargo del mantenimiento de las rutas. "Uno de los grandes temas de la Argentina es la conectividad y la logística. No hay una sola provincia en la cual haya obras del Estado nacional en las provincias. No hay ninguna. Esto es un tema que lo repasamos permanentemente y el nivel de deterioro y de desgaste es enorme", sostuvo durante una entrevista.

Por estas razones, el mandatario rionegrino anticipó que interpondrá una medida cautelar por la ruta provincial 151, en primera instancia, y luego por la nacional 22, a través de la Fiscalía de Estado, junto con intendentes del oeste, cámaras empresariales y gremios. "Estimamos que en breve vamos a estar presentándonos en el Juzgado Federal para solicitar a la Justicia que genere acciones que obliguen a Vialidad y al Estado nacional a resolver la problemática de la ruta 151", sostuvo el jefe provincial. Señaló que se llegó a esta instancia porque se agotaron los reclamos administrativos, sin haber obtenido respuestas. Agregó que el mal estado se extiende también a las rutas 3, 23 y 40 Sur, que "ponen en riesgo la vida de conductores".

Weretilneck insistió en que la inacción del Gobierno perjudica no solo a quienes transitan por estas rutas, sino también al comercio, el turismo y la producción, al tratarse de arterias que unen zonas petroleras y que conectan con otras provincias, transitadas a diario por miles de personas y camiones de carga.

"A 200 metros de la vergüenza nacional"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, en diálogo con el medio "Aire Santa Fe, denunció el mal estado de la ruta nacional 33, además del corredor vial N° 11, entre otras arterias, pese a que gobierno provincial reclama el mantenimiento desde hace meses. "Estamos a 200 metros de la vergüenza nacional más grande que tiene esta región", graficó el funcionario para describir del deterioro de la traza.

Enrico responsabilizó de manera directa al Gobierno por el deterioro de las rutas. "No esperemos nada de Nación porque no les interesa, no está en sus prioridades" sentenció. Sostuvo también que "la Nación desoyó fallos de la Justicia que la obligan a reparar los pozos y mantener la calzada". "No se trata de nuevas obras públicas, es simplemente cumplir con la obligación de mantener una ruta, lo cual está directamente relacionado con la seguridad vial de miles de personas", puntualizó.

Para cerrar, advirtió que la "desidia" oficial podría derivar en una causa penal por incumplimiento de deberes vinculados al mantenimiento de infraestructura nacional. Pese a reconocer otras políticas nacionales como positivas, Enrico fue claro al aseverar: "esto de las rutas nacionales es criminal".

Fuente: Ámbito