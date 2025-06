Argentina marcó otro récord en energías renovables: guía para inversores

Argentina superó los 7.100 megavatios de potencia de energías renovables instalada en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), según datos oficiales de CAMMESA. La cifra representa un hito histórico para el sector, con más de 460 MW incorporados solo en los primeros meses de 2025.

Sin embargo, el país aún se encuentra lejos de alcanzar el 20% de participación renovable en la matriz energética, como establece la Ley 27.191, cuya vigencia finaliza a fin de este año. Hoy, la cobertura de demanda con renovables ronda apenas el 16,3%.

En este marco, surge la necesidad de debatir los desafíos pendientes y por ello, The Energy Circle y The Net Zero Circle, por IN-VR, anuncian una nueva edición del Argentina Energy Week Summit & Exhibition 2025, en un momento clave para el futuro de las energías limpias en el país.

Desde 2015, con la sanción de la Ley 27.191, Argentina multiplicó por diez su capacidad instalada renovable. Pero el horizonte 2025 exige definiciones: ¿se renovará la ley? ¿Habrá un nuevo marco normativo? ¿Qué lugar ocupará el gas como respaldo? Estas preguntas -y muchas más- estarán en el centro del debate durante el summit.

En paralelo IN-VR lanza lanzó la nueva Guía para Inversores en Argentina, un recurso estratégico pensado para apoyar a empresas e instituciones interesadas en explorar oportunidades en energías limpias y minerales críticos. La guía ya está disponible para socios y aliados del Argentina Energy Week.

Incluye una visión actualizada del entorno económico, legal y fiscal argentino, con foco en proyectos estratégicos de litio, cobre, hidrógeno y energía solar.

Fuente: Ámbito