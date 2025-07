La inseguridad en Rafaela exige tomar medidas urgentes y sin miedo

Juan de los Palotes

Resumen en frases clave

La inseguridad en Rafaela es insostenible y el gobierno está inactivo.

Viotti hizo una declaración inapropiada al celebrar la "seguridad" en un contexto de inseguridad creciente.

La seguridad es manejada mayormente por la provincia; la Municipalidad debe exigir un cambio.

Viotti debe actuar sin miedo ni egoísmo por el bienestar de los rafaelinos.

Es vital que el intendente cumpla su promesa de garantizar la seguridad sin preocuparse por posibles críticas.

Rafaela no puede esperar más; la comunidad merece un cambio urgente.

Llegó la hora de ponerse firme y golpear las puertas que se tengan que golpear. Si hace falta "patear" los escritorios, habrá que hacerlo. La inseguridad en Rafaela se ha tornado insoportable, y no se está haciendo nada desde un gobierno que aún está muy golpeado por el resultado electoral. El panorama es realmente grave y no se ve en el horizonte algún viso de solución. Resultó al menos "raro" ver a Viotti en el aniversario del Centro de Monitoreo, diciendo una frase realmente desafortunada: "Estamos aquí festejando 12 años de seguridad". Lo que hay en Rafaela es inseguridad, ni más ni menos; nada se puede festejar al respecto.

Desde hace tiempo afirmamos y no nos cansamos de repetir que la seguridad se maneja de forma exclusiva desde la provincia; la Municipalidad puede aportar, pero muy poco. Sin embargo, lo que sí puede hacer la Municipalidad es exigir, sin miedos, sin egoísmos, sin especulaciones y con el único objetivo de que los rafaelinos puedan salir a la calle libremente sin regresar a sus casas sin celulares, golpeados o habiendo salvado la vida de milagro.

Viotti no puede especular a la hora de defender los intereses de los rafaelinos; es su obligación y el mandato que le dio la sociedad cuando lo votó para que sea el intendente de Rafaela. Debe despertar de la modorra y poner sobre la mesa lo que se requiere, sin ningún tipo de miedo. Rafaela no puede esperar más; su gente no se lo merece y a Viotti se lo votó para que haga lo que prometió, sin importar quién pueda enojarse.