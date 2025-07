Tini Stoessel subió fotos de una cena romántica y despertó rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Este viernes, Tini Stoessel subió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram y despertó rumores de casamiento con Rodrigo de Paul.

En las imágenes se puede ver la playa de noche y velas en la arena apoyadas de una manera particular para que quedara armada la forma de un corazón. En el medio, una mesa con dos sillas.

La cantante agregó en el pie de las postales un emoji de una carita emocionada y una rosa.

Aunque podría ser que efectivamente el campeón del mundo le propuso matrimonio en medio de sus vacaciones, los seguidores de la artista piensan que se puede tratar de la promoción de un nuevo videoclip.

En las últimas horas, Tini publicó una historia en la que aparece en bikini, y ciertos aspectos no pasaron desapercibidos.

En la imagen, que compartió con sus 21 millones de seguidores, se la ve posando frente a unas flores blancas, luciendo un traje de baño negro de dos piezas y una cadena de Bulgari cuyo valor asciende a 15.000 €. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención: lo curioso es que tiene la cabeza y las manos cubiertas con una toalla. Quizás no signifique nada en particular, pero también podría tratarse de una manera de evitar mostrar el anillo de compromiso, si es que realmente existe.

Otro punto que no pasó desapercibido fue la canción que la autora de Carne y Hueso eligió para acompañar su historia. Se trata de uno de los primeros temas románticos que escribió Justin Bieber, artista del que ella es fan desde hace años. El tema en cuestión es Stuck In The Moment, una canción que el canadiense compuso en 2010 y que forma parte de su álbum debut. La estrofa que compartió es la inicial: “With you, with you/I wish we had another time/I wish we had another place”, que en español significa: “Contigo, Contigo/Desearía que tuviéramos otro momento/Desearía que tuviéramos otro lugar”.

Unas horas después de subir esa historia, Tini compartió una publicación en el feed que no hizo más que avivar aún más los rumores. Las fotos que incrementaron las sospechas de un posible compromiso tienen como protagonista a la cantante, quien aparece en cada toma con una ambientación que resalta un clima íntimo y romántico. Pero lo que realmente llamó la atención fue un detalle específico: en todas las imágenes, una de sus manos permanece oculta.

Fuente: TN