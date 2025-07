El apoyo explícito de Gasly y todo Alpine para Colapinto y su futuro en la Fórmula 1: “Contigo en cada paso”

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 dejó un sabor agridulce en Alpine. Mientras Pierre Gasly firmó su mejor actuación del año con un sexto puesto valioso, Franco Colapinto vivió un fin de semana para el olvido, en el que ni siquiera pudo largar por un problema técnico de último momento. Pero en medio del golpe anímico, recibió un respaldo inesperado pero reconfortante: el de su compañero de equipo y toda la escudería.

Lo de Gasly no fue solo desde lo verbal, sino también desde los gestos. Porque si bien el piloto francés habló con empatía sobre la frustrante situación que atraviesa el argentino, también eligió acompañarlo con un gesto sutil pero potente en redes sociales. Este lunes, publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, recapitulando el fin de semana. ¿La primera imagen? Una charla distendida entre él y Colapinto, ambos sonrientes y relajados.

Pero el gesto no quedó solo en una foto. Gasly, consultado tras la carrera, también tuvo palabras claras sobre el contexto que atraviesa Colapinto. “No vi lo que pasó en la carrera. Fue una pena. No quiero hablar por él. El coche es obviamente muy complicado y es fácil cometer errores. No está siendo el momento más fácil”, reconoció, en referencia a la actuación del argentino.

Lejos de señalar errores, Gasly eligió proteger a su compañero y poner el foco en el difícil presente en general que la escudería. “El año pasado el coche estaba en un lugar más competitivo. Este año estamos peor, los demás tienen un mejor paquete”, agregó el francés, ampliando el contexto.

Por si era poco, a ese respaldo interno también se sumó el mensaje institucional de Alpine en sus redes sociales: una publicación dedicada a Colapinto tras la carrera. “Contigo en cada paso del camino”, fue el mensaje claro y contundente elegido desde la escudería.

Un gesto institucional que, si bien no cambia el resultado, sirve como una señal de respaldo público en momentos donde abundan las especulaciones sobre su futuro. Ya sea en el famoso “race to race” en el que se va construyendo su legado en Alpine, como también los rumores sobre el interés de la escudería en Valtteri Botas como piloto para 2026.

Cuando vuelve a correr Colapinto en Fórmula 1

Por lo pronto, la siguiente parada será Bélgica, del 25 al 27 de julio, con formato sprint. Será una nueva chance para dar vuelta la página, con el respaldo de su equipo y de su compañero como combustible emocional en la búsqueda de mejores resultados. El evento será transmitido por Disney+.

