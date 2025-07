Cuándo debutaría Leandro Paredes en Boca y qué número usará en su camiseta

Leandro Paredes fue presentado como nuevo jugador de Boca con una fiesta de los hinchas en una Bombonera llena. El mediocampista campeón del mundo habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre cuándo podría ser su estreno dentro de la cancha.

“Vengo de estar de vacaciones, así que voy a tener que ponerme bien. Hablé con el entrenador, con los profes, vamos a ver cómo estoy día a día. No te voy a decir una fecha porque no lo sé, lo voy a hablar con el entrenador”, dijo.

Si bien Paredes no dio una precisión, la realidad es que llega en un gran momento a nivel deportivo y este viernes tendrá su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

En Boca no apurarán su debut, pero se espera que sea en la segunda o la tercera fecha del Torneo Clausura. La idea del club es que sea como local en la Bombonera para que haya una fiesta completa.

Además, el futbolista reveló el número que usará: la N°5. Además, contó una llamativa historia con Rodrigo Battaglia que le cedió ese dorsal: “Hablé con Battaglia, fue el primero que me escribió en enero, me dijo que iba a agarrar la 5 y me dijo que cuando yo llegara, me la dejaba”. Para cerrar, posó con su flamante casaca en la conferencia de prensa.

Los primeros tres partidos de Boca en el Torneo Clausura

Fecha 1

Domingo 13 de julio

18.45 Argentinos – Boca

Fecha 2

Viernes 18 de julio

19.30 Boca – Unión

Fecha 3

Domingo 27 de julio

18.30 Huracán – Boca

Las frases más destacadas de Leandro Paredes

“Es uno de los días más importantes de mi vida: me tocó irme de chico, jugar en los equipos más importantes de Europa, pero volver a casa es algo que soñé desde que me tocó irme. Es un día increíble, lo disfruto mucho”

“Vengo de estar de vacaciones, voy a tener que ponerme bien. Hablé con el DT y los profes, y vamos a ver día a día. No puedo decir una fecha para mi debut”

“Me encantaría (que venga Paulo Dybala a Boca), es un sueño. Es decisión de los demás, cada uno tiene su vida. Si le toca venir, bienvenido sea”.

“El entrenador verá en qué posición me pone”.

“Lo que significa esta gente no lo voy a vivir en toda mi carrera en otro lado. Me daba miedo saber si iba a venir gente y cuando vi las imágenes me di cuenta de lo que es Boca y su gente”.

“Hablé con varios (campeones el Mundo). Con Fide (Di María) habló todos los días. Ojalá todos puedan disfrutar en sus clubes muchísimo y les vaya de la mejor manera”.

“De muy chico soñé con jugar en esta cancha y con esta camiseta. Volver así es espectacular y me encantaría ser capitán de club”.

“Quiero devolver algo de lo que me dio Boca”.

Fuente: TN