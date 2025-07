"No reconoce a nadie": el conmovedor relato de Miguel Lemme sobre la salud de Carlos Bilardo

Sin lugar a dudas, una de las cosas que más preocupa al mundo del fútbol es la salud del histórico Carlos Salvador Bilardo, un tema que su familia mantiene con mucha precaución.

El legendario entrenador argentino padece una enfermedad neurodegenerativa, y quienes lo suelen ver notan un deterioro cada vez más evidente.

Tal es así que su amigo y actual entrenador de Talleres de Remedios de Escalada, Miguel Lemme, dio detalles sobre el estado de salud de El Doctor.

En declaraciones para Super Deportivo Radio, el técnico comentó: "Estuve el sábado con él. Estuvimos merendando. Está entre todos, está bien. La enfermedad que tiene no es recuperable, pero yo siempre lo veo bien".

"No, no me reconoce. No reconoce a nadie. A veces confunde a la mujer con la hija y la hija con la mujer", agregó Lemme sobre la incapacidad de Bilardo de reconocer a sus seres queridos.

Luego, el ex futbolista confesó cómo se vuelve a su casa después de cada visita: "A veces, me vuelvo llorando. Yo voy caminando, son 21 cuadras. Y hay muchas veces que me vengo re mal".

Más allá de este conmovedor relato, no se conocen más detalles sobre la salud de Bilardo, quien sigue teniendo un lugar especial en el corazón de todos los argentinos.

