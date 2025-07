En medio de las negociaciones por Messi, Mascherano pone en duda su futuro en Inter Miami: “Es un error”

Lionel Andrés Messi no es el único tema de conversación ahora mismo en Inter Miami. Los dirigidos por Javier Mascherano se alistan para medirse con Cincinnati mientras su entrenador no niega que existen chances de separación con Las Garzas a finales de año. El Jefecito no duda que todo pasa por el día a día y que el título de la MLS definirá buena parte del futuro.

“Personalmente, como entrenador, no miro mucho más allá de la temporada actual…Pensar a largo plazo en este trabajo es un error porque los resultados son los que te mantienen aquí. Tienes que mantenerte enfocado y poner toda tu energía en el presente”, declaraciones de Mascherano en rueda de prensa en las últimas horas. No se quiere precipitar de cara a un futuro donde tanto Messi como la directiva no consigan los objetivos en cuanto a lo colectivo en Miami.

Mascherano tiene contrato hasta el 2027, pero también la obligación de ganar la MLS. Es el gran paso que le resta a un club donde la palabra título local es ya un objetivo directo para crecer económica como deportivamente. No olvidemos que pese a su gran campaña del 2024, Gerardo Martino terminó abandonando un proyecto que teniendo en cuenta como Messi puede decir adiós en diciembre, necesita como nunca apurar sus opciones de una foto de Lionel con la copa que sirve en cada rincón de Estados Unidos a nivel de negocio.

Javier Mascherano quiere ir día a día. De momento todo marca como Cincinnati será el siguiente rival de un equipo que ahora mismo se encuentra en las posiciones más altas de la Conferencia Este. Se viene un rival duro y al que incluso Messi le ha costado vencer desde su llegada a USA. El DT de Inter no espera un duelo sencillo: “Cincinnati es un equipo muy vertical. No necesita tener la posesión para hacerte daño, y eso lo convierte en un rival complicado…Queremos controlar el ritmo con la pelota, sin perder nuestra esencia”.

Habrá que ver que ocurre con un Mascherano con contrato hasta el 2027. De momento sus números hablan de un ciclo con 31 partidos, 17 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Sus hombres han marcado 60 goles y han recibido otros 45 en un proyecto que de momento suma el 62.37% de los puntos en juego. Títulos de momento no hay y es ahí donde se pretende corregir antes de que termine el 2025.

Messi buscará romper su sequía ante Cincinnati

Parecerá mentira, pero el siguiente rival de Messi es el único equipo al que La Pulga todavía no le ha podido marcar desde su llegada a la MLS. Ni siquiera 24 meses después de su arribo a La Florida, el argentino ha podido conseguir tantos oficiales ante un rival que se mide al mejor momento del zurdo en USA. Leo viene de cinco dobletes seguidos y como nunca apunta a ser Bota de Oro del certamen. El reto se define en la noche de este miércoles.

“Es una gran motivación para Leo. Sabemos cómo es él, siempre encuentra un desafío extra antes de cada partido… y si no lo encuentra, se lo inventa…Esperamos que se rompa esa racha de una vez”, hablaba Mascherano sobre una estadística singular para Leo en USA. En tiempos donde tanto se habla de su futuro y renovación, La Pulga mira a Cincinnati para completar el cuadro de la MLS en cuanto a rivales enfrentados y goleados.

