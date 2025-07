Messi no tuvo una gran noche en Ohio y el Inter Miami volvió a perder terreno en la MLS

Inter Miami no tuvo una gran noche en Ohio. Las Garzas no lograron mantener la racha positiva tras la victoria ante New England y este miércoles cayeron 3-0 frente a Cincinnati por la MLS.

Desde el TQL Stadium, el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano fue ampliamente superado por los actuales líderes de la Conferencia Este de la liga estadounidense.

Los oriundos de Florida no lograron contrarrestar a los dirigidos por Pat Noonan y se quedaron sin sumar, por lo que permanecen en la quinta posición con 38 puntos.

Por otra parte, Lionel Messi no logró destacarse en el encuentro: el astro argentino estuvo completamente neutralizado y apenas contó con algunas oportunidades poco efectivas.

Cincinnati se fue al descanso con ventaja

Cuando el reloj marcaba 17 minutos del primer tiempo, una gran jugada individual por la izquierda terminó en los pies de Gerardo Valenzuela, quien definió con un potente zurdazo para establecer el 1-0.

Los locales lo liquidaron en el segundo tiempo

Ya en el segundo tiempo, los dirigidos por Mascherano no lograron revertir la historia y sufrieron otro golpe: la defensa del conjunto rosa no pudo contener a Evander Ferreira, quien definió para sellar el 2-0.

Minutos más tarde, los oriundos de Miami sufrieron el tercero luego de una floja actuación del arquero Rocco Ríos Novo: dejó un rebote y Evander Ferreira no dudó en estampar el 3-0 final.

Fuente: 442