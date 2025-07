¿Colapinto ganó la pulseada?: Doohan podría salir de Alpine

Ala espera de lo que será otro fin de semana de acción en la Fórmula 1, en la escudería Alpine los días no son tranquilos: este jueves llegó una noticia que sacudió al equipo.

Mientras la institución busca soluciones para mejorar el rendimiento de sus monoplazas y sumar puntos en la máxima categoría junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly, el piloto australiano Jack Doohan podría dejar la escudería francesa en las próximas horas.

Según informó el portal especializado Planet F1, el entorno del corredor oriundo de Australia mantuvo una reunión con representantes de Cadillac, la escudería que se sumará a la parrilla en 2026.

El encuentro tuvo lugar durante el Gran Premio de Gran Bretaña y contó con la presencia de Mick Doohan, padre del joven piloto, y Graeme Lowdon, responsable del proyecto de Cadillac.

Debido a las pocas chances de volver a ser piloto titular en Alpine, el corredor de 22 años evalúa su salida del equipo francés con el objetivo de continuar su carrera dentro de la Fórmula 1.

Más allá de estas conversaciones, Cadillac aún no oficializó quiénes serán sus pilotos para la próxima temporada. Sin embargo, todo indica que Jack Doohan no estaría entre los elegidos: Checo Pérez, Valtteri Bottas y Mick Schumacher son algunos de los nombres que más interesan a la escudería estadounidense. No obstante, el australiano podría ganarles la pulseada.

Fuente: 442