¿Uber desembarca en Rafaela?

Uber está dispuesto a desarrollarse con mucho más fuerza en Argentina, y la idea es no dejar ningún rincón del país donde alguien quiera trabajar. Desde hace unas semanas, las máximas autoridades de la empresa comenzaron a trabajar para que en ciudades de más de cien mil habitantes haya una mayor presencia de vehículos de Uber. Así, por lo que pudimos saber, ya existen negociaciones con municipios como San Francisco y Villa María en la provincia de Córdoba, para que las autoridades faciliten la presencia de Uber en las calles y traten de evitar la oposición de los gremios de taxis, que comúnmente se presenta y que, en algunos casos, origina disputas que llegan a la violencia.

No sabemos si en Rafaela ya se han iniciado esas conversaciones preliminares, ni si nuestra ciudad será un lugar elegido por la empresa para comenzar a operar. Sin embargo, teniendo en cuenta la similitud con las ciudades mencionadas y la necesidad de empleo que existe, entendemos que, tarde o temprano, Uber comenzará a operar en Rafaela. Lo que no sabemos es cuándo, aunque estamos seguros de que, más temprano que tarde, comenzaremos a ver por las calles de Rafaela la opción de abordar un Uber, y seguramente el costo del traslado, que hoy es muy alto, se abaratará en beneficio de todos los rafaelinos. Habrá que estar preparados, ya que seguramente habrá oposición, pero la ciudad debe adaptarse a los tiempos que corren y no quedarse en el tiempo