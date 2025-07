La carrera de Franco Colapinto en Alpine podría dar un giro inesperado

Max Verstappen se ha convertido en la variable que podría dar un giro a la 'Silly Season' que comenzaba a perfilarse. Ante los insistentes rumores de su pase a Mercedes, los medios empezaron a tejer varios escenarios, para el caso que el actual campeón del mundo decidiera terminar su contrato con Red Bull.

Por qué Toto Wolff tiene tanto interés en Verstappen

Wolff ya dejó pasar la oportunidad una vez, cuando en 2014 Niki Lauda, socio y asesor de Mercedes, le ofreció a Verstappen integrarlo al Programa de Pilotos, pero no le garantizaba un asiento a corto plazo en el equipo de F1. Era el comienzo de la era híbrida de los monoplazas con las Unidades de Potencia (motor de combustión, recuperadores de energía, batería y componentes electrónicos) y Mercedes que lideraba el desarrollo, ya tenía la dupla de pilotos: Lewis Hamilton que le daría 6 campeonatos (2014-2015 y 2017 a 2020) y Nico Rosberg, campeón en 2016

Helmut Marko, al igual que Wolff, reconoció el talento que estaba ante sus ojos y lo incorporó a la escuela Junior de Red Bull asegurándole un asiento en Toro Rosso para 2015. Ahora, Toto Wolff, aprovechando que la salida de Horner dejó a Red Bull en una crisis interna, con un motor en desarrollo que no sería competitivo, le habría hecho una interesante propuesta, de la que no se conocen detalles, y que tal vez podría incluir el patrocinio de su equipo Verstappen Racing.com, que ahora patrocina Red Bull.

Posibles escenarios ante la salida de Verstappen de Red Bull

La prensa europea habla tanto del pase de Verstappen como de su decisión de quedarse en Red Bull. Periodistas británicos como Andrew Benson, de la BBC, dicen que Max Verstappen está más cerca de quedarse en Red Bull que de irse, pero también que si dejara Milton Keynes, iría a Mercedes. Erik van Haren, del medio holandés The Telegraaf (cercano a los Verstappen) dice que el despido de Christian Horner, haría que se quedara, pero que se tomará el tiempo necesario para reflexionar. Todo muy ambiguo.

En Mercedes, la no renovación de sus pilotos, pone en duda la continuidad de uno de ellos y acerca la teoría del fichaje de Verstappen, mientras hay quienes dicen que el contrato ya estaría firmado. Otros lo ubican en Aston Martin, que se asoció con Honda, los motores con los Verstappen ganó 4 campeonatos y Adrian Newey, el creador de los RB. La realidad es que Fernando Alonso estará hasta fin de la próxima temporada y Lance Stroll, que es el hijo del dueño, no se irá.

Cómo afectaría a Colapinto la salida de Verstappen de Red Bull

Los contratos en F1 ya están hechos y excepto unos pocos que aun no se han renovado, la mayoría de los pilotos permanecerá en su equipo en 2026. Estarán en riesgo aquellos que finalicen sus contratos al final de la presente temporada como George Russell y Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Franco Colapinto, que si bien fue cedido a Alpine por 5 años, el contrato no le garantizaría pilotar ese período.

De los 3 escenarios posibles, el primero es Max Verstappen quedándose en Red Bull junto a Isack Hadjar, con la certeza de que Yuki Tsunoda no será renovado. Arvid Lindblad, talento de la escuela de Red Bull y el único que tiene Superlicencia, haría dupla con Liam Lawson en Racing Bulls.

El segundo ubica a Max Verstappen en Mercedes junto a Kimi Antonelli, por lo que Red Bull no dejaría pasar la oportunidad de fichar a George Russell, que hipotéticamente correría con Hadjar, manteniéndose la dupla Lawson-Lindblad en Racing Bulls.

Pero hay un tercero que coloca a Pierre Gasly en Red Bull, antiguo piloto de la academia, junto a Hadjar, por lo que Russell se quedaría en Mercedes con Verstappen, una apuesta riesgosa dada su rivalidad. ¿y Antonelli? El joven talento italiano iría a Alpine en lugar de Gasly como un acuerdo entre Mercedes (proveedor de motor) y Alpine (equipo cliente) formando dupla con Franco Colapinto, lo que no es muy descabellado ya que ambos conocen los motores Mercedes con los que correrá Alpine en 2026.

Algunos se preguntan porqué no Carlos Sainz, un piloto experimentado, ganador de carreras, con un increíble 2024 en Ferrari, y lo cierto es que los equipos tienen cierta reserva respecto al piloto madrileño. En cuanto a Cadillac es casi un hecho que Sergio Checo Pérez tendrá el primer asiento y se especula con que Ferrari haga un acuerdo con Cadillac, cliente de motor, para ubicar a Guanyu Zhou, ex piloto de la Academia Ferrari y actual reserva, aunque Graeme Lowdon, jefe del equipo no ha querido revelar los nombres.

Por ahora, no hay nada confirmado, todos son rumores y conjeturas, muchas no muy alejadas de la realidad. Lo bueno es que ninguna de la hipótesis deja fuera al piloto argentino Franco Colapinto.

Fuente: 442