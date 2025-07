Definidos los rivales de los equipos argentinos: así se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Concluyeron los enfrentamientos de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025, instancia en la cual se midieron los equipos que terminaron en la segunda posición de la fase de grupos y aquellos equipos relegados de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo se jugará la siguiente fase del torneo?

Con estos resultados se pudieron conocer los rivales de Lanús, Huracán, Godoy Cruz, conjuntos que marcaron la diferencia en sus respectivas zonas.

Se debe agregar que Central Córdoba pudo superar a Cerro Largo en el repechaje y de este modo continuará escribiendo su historia internacional luego de haber disputado la Libertadores.

¿Cuáles fueron los resultados de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025?

Central Córdoba 0-0 Cerro Largo | Cerro Largo 0-3 Central Córdoba

Bahia 0-0 América de Cali | América de Cali 2-0 Bahia

Independiente del Valle 4-0 Vasco da Gama | Vasco da Gama 1-1 Independiente del Valle

Alianza Lima 2-0 Gremio | Gremio 1-1 Alianza Lima

Bolívar 3-0 Palestino | Palestino 0-3 Bolívar

San Antonio Bulo Bulo 0-3 Once Caldas | Once Caldas 4-0 San Antonio Bulo Bulo

Universidad de Chile 5-0 Guaraní | Guaraní 2-1 Universidad de Chile

Bucaramanga 0-1 Atlético Mineiro | Atlético Mineiro 0 (3)-(1) 1 Bucamaranga

Así se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa

Once Caldas vs. Huracán

Alianza Lima vs. U. Católica

América de Cali vs. Fluminense

Universidad de Chile vs. Independiente

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz

Central Córdoba vs. Lanús

Bolívar vs. Cienciano

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Esta fase del torneo continental comenzará a jugarse desde la semana del 12 de agosto al jueves14 con los partidos de ida y la revancha estará pautada a realizarse desde el 19 del mismo mes hasta el 21.

Fuente: 442