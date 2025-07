Colapinto se enfrentará en Bélgica a uno de los circuitos más peligrosos de la F1

El GP de Bélgica da inicio a la segunda mitad de la temporada, donde todo comenzará a definirse. El Mercado de pilotos está activo y los equipos ya están pensando en 2026 con las nuevas regulaciones, destinando presupuesto y recursos a los nuevos coches, por lo que sólo algunos llevarán actualizaciones.

Con algunas evoluciones, una sola práctica libre, una carrera Sprint, el cambio en la elección de compuestos y amenaza de lluvia, Spa promete un fin de semana muy entretenido y podría ser que repita el espectáculo que dio Silverstone, donde la lluvia obligó a correr en condiciones mixtas, cambiando las estrategias y los resultados. La previsión de lluvia hasta ahora es del 33% pero en un clima de montaña, todo puede cambiar de un momento a otro. El clima fresco, con temperaturas cercanas a los 20°C, beneficiará la gestión de neumáticos.

Algo de historia

Bélgica, al noroeste europeo (capital Bruselas) es la sede de la Unión Europea y la OTAN y desde 1950 es sede del GP de Bélgica, donde se empezó a correr muchos años antes cuando el trazado, de 14 km, era una combinación de carreteras públicas. Recién a fines de los '70 se convirtió en un circuito permanente, con zonas que se abrían al público local y en 1983 se construyó la variante que conocemos hoy, de 7 km, que con el tiempo fue sufriendo modificaciones, pero mantuvo la mayoría de las míticas curvas, rectas y cambios de elevación que lo hacen único.

Spa Francorchamps se encuentra en Stavelot, a 1 hora de Alemania, en medio de un bosque rodeado de montañas con un increíble paisaje y un clima impredecible. Spa no sólo aloja eventos de F1 sino que se corren otras categorías como la F2, F3, el WEC (Campeonato de Resistencia) del que forman parte las 24 Horas de Spa y la EUMS (European Le Mans Series).

Qué pasó en 2024

Max Verstappen hacía la pole y George Russell, ganaba la carrera con una sola parada, pero era descalificado por no llegar al peso reglamentario de 798 kg y Hamilton (Mercedes) se quedaba con la victoria (105 en carrera) seguido por Piastri y Leclerc.

James Vowles, director de Williams, había tomado la decisión de reemplazar a Logan Sargeant y su asiento recaía en el piloto argentino Franco Colapinto, que corría en F2, hasta el final de la temporada. Williams también anunciaría el fichaje de Carlos Sainz para 2025.

Andreas Seidl jefe del equipo Sauber (ex McLaren) y Oliver Hoffman, del Consejo de Administración de Audi eran despedidos, mientras Bruno Famin, director interino del equipo era desplazado de su cargo. Más tarde Sauber comunicaba la contratación de Mattía Binotto (ex Ferrari) como nuevo jefe de operaciones (COO) y Jefe Técnico (CTO) y Jonathan Wheatley (ex Red Bull) como director general.

Flavio Briatore que comenzaba a reestructurar Alpine, cerraba un acuerdo con el fabricante alemán Mercedes, como proveedor de motores para 2026 y daba por terminado el Programa de motores de F1 de Renault. Esteban Ocon migraba a Haas y Alpine anunciaba la dupla Gasly-Doohan para 2025, al tiempo que tenía conversaciones por Colapinto.

Cómo es el circuito

Spa Francorchamps es sinónimo de velocidad. Es uno de los circuitos más 'salvajes' del calendario. Amado por los pilotos por los desafíos que ofrece, es el más largo y uno de los más peligrosos. En sus 7 km los pilotos enfrentarán sectores técnicos, curvas de alta velocidad y cambios de elevación, donde se acelera en el 72 % del trazado pudiendo alcanzar velocidades de hasta 350 km/h. El circuito es ancho, con buenas escapatorias, pero requiere de concentración extrema para no terminar en el muro y las probabilidades de ingreso del Safety Car son del 75%.

De las 19 curvas, la mayoría de altísima velocidad, 10 son a la izquierda, por lo que el neumático delantero derecho será el que más sufra. El radio de curva es bastante abierto por lo ancho del trazado, menos exigente para los pilotos, con pocas frenadas bruscas. La eficiencia aerodinámica y la tracción serán clave en Spa y los coches irán con una configuración de media-baja carga.

Los mejores puntos de adelantamiento están en la combinación de la 2° recta y la curva 5, y en las curvas 18-19 ('bus stop') las últimas del trazado. De los 3 sectores, el primero es el más veloz, con dos zonas de activación de DRS, uno en la recta de Kemmel el punto más veloz del trazado. El segundo sector es más técnico, requiere agarre y estabilidad en paso por curva rápida, siendo la combinación de las curvas 10-11 de altísima velocidad, con los límites muy jugados, por lo que la precisión será un factor determinante. Y el tercero, con el 3° punto de activación de DRS, requerirá velocidad y buenos frenos.

El record de vuelta aun lo tiene Lewis Hamilton con un registro de 1:41.252 en 2020, como piloto de Mercedes. Se prevee una estrategia a 2 paradas, dependiendo de las condiciones climáticas, teniendo en cuenta el cambio de compuestos propuesto por Pirelli. El pit lane es de circulación rápida, 80 km/h, con un tiempo estimado de detención (pit stop) de 22 segundos.

Pirelli y un formato experimental

Pirelli, único proveedor de neumáticos de la F1, experimentará con un esquema diferente y por primera vez no usará compuestos consecutivos en la gama de los 3 que elige para cada carrera. Esta vez usará C1- C3-C4 en una combinación alternada donde el rango de rendimiento (diferencia en décimas por vuelta entre compuestos) entre el C1 (duro) y el C3 (medio) es más amplia, con el objetivo de variar las estrategias y obligar a los equipos a usar todos los compuestos.

Según Mario Isola, director de Pirelli Motorsport, la empresa cumplió con el pedido de la FIA de fabricar compuestos que retarden el calentamiento, pero al durar más, permite que los pilotos se mantengan más tiempo en la pista, estirando el stint y pudiendo resolver la carrera a una sola parada. Por ejemplo en 2024, George Russell (Mercedes) ganó en Spa, y a pesar de haber sido descalificado por no cumplir con el peso mínimo (798 kg) sentó un precedente inédito al terminar la carrera con una sola parada. Este año en el GP de Arabia Saudí en Jeddah, Esteban Ocon (Haas) hizo 45 de los 50 giros con el neumático Medio, y sólo paró porque el reglamento lo exigía.

Cómo van los equipos

Luego del receso de 2 semanas, Spa recibe a la F1 con formato Sprint. Durante las 3 jornadas (25 al 27 de julio), los equipos tendrán una única oportunidad para encontrar la configuración adecuada para la Shootout (clasificación de la carrera Sprint) y la carrera Sprint, que será el sábado a 15 vueltas. Terminada la Sprint el parque cerrado se abrirá para permitir a los equipos hacer ajustes para la clasificación de la carrera del domingo, que se resolverá en 44 giros.

Oscar Piastri y Lando Norris, vienen de repetir el 1-2 para McLaren en las últimas dos carreras y darán la pelea por el campeonato de pilotos, McLaren, que ya se aseguró Constructores, informó que llevarán una actualización probada en Silverstone. Ferrari irá con nueva suspensión trasera, que probaron en el Filming day en Mugello (y se acopla al suelo colocado en Austria), para conseguir un coche más fiable, al que Lewis Hamilton y Charles Leclerc tildaron de 'inmanejable'.

El director técnico de Mercedes, James Allison dijo que llevarán actualizaciones para mejorar el ritmo y la clave estará en la gestión de los neumáticos. Aun no han podido entender los cambios de temperatura que los neumáticos experimentan en los distintos escenarios pero el clima fresco de Spa los beneficiará. Intentarán recuperar el 2° puesto en Constructores que está en manos de Ferrari.

En Alpine pondrán especial atención a la preparación de los coches, luego de la falla en el A525 de Franco Colapinto en Silverstone e intentarán hacerle frente a un circuito que no los favorece con un coche que está en desventaja por el déficit de motor, mientras que en Aston Martin rodaron cabezas tras comprobarse que los fallos en el AMR25 de Fernando Alonso fueron intencionales. Andy Cowell, director del equipo, dijo que llevarán actualizaciones para mejorar su punto débil, la velocidad punta, y calmar el enojo del piloto asturiano.

Luego del podio de Hulkenberg en Silverstone, Sauber está más confiado, y luchará por el liderato en la zona media de la parrilla y en Haas, si bien mejoraron estrategias y paradas, las actualizaciones aun no dan el resultados. Esteban Ocon sigue sumando, y Oliver Bearman por ahora solo tiene regularidad entrando en la Q3. En Bélgica, está obligados a sumar ya que Alpine los iguala en puntos y podrían caer al fondo de la parrilla.

En Williams el panorama no es bueno. Con una caída de rendimiento y problemas de fiabilidad, que afectan mayormente a Carlos Sainz, sólo Alex Albon suma para el equipo de Grove que por ahora se mantiene 5° en la tabla de Constructores.

Red Bull y Racing Bulls enfrentan una nueva crisis tras la salida de Christian Horner y los nuevos jefes de equipo, Laurent Mekies y Alan Permane tienen la difícil tarea de entregar a sus pilotos un coche fiable, con el que puedan recuperar rendimiento para calmar los rumores sobre la salida de Max Verstappen. Por otra parte, es casi un hecho que Tsunoda no seguirá, y en Racing Bulls evaluan la entrada de Arvid Lindblad en algún momento de la temporada.

Novedades en el equipo de Colapinto

Tras el abandono de Franco Colapinto en Silverstone, donde los mecánicos cambiaron el motor y no tuvieron en cuenta la caja de cambios que ya venía fallando, Flavio Briatore recaló en Enstone y despidió a las tres personas que consideró responsables del error que le costó la carrera al piloto argentino. Para Bélgica, no se puede esperar mucho del monoplaza, que tiene serios problemas de fiabilidad y un déficit de potencia que lo pone por debajo del resto.

Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto, tendrán que correr hasta fin de año, con un coche en desventaja y llevarlo al límite, para extraer su potencial. David Sanchez, director técnico, ha dicho que es probable que luego del receso de verano coloquen alguna actualización. Por ahora los cambios tienen que ver con la parte ejecutiva: la llegada de Duncan Minto, CEO interino y experto en finanzas, la incorporación de Steve Nielsen, nuevo director general (el 1° de septiembre) y el cambio de funciones de Laurent Mekies y Alan Permane.

Horarios para Argentina del GP de Bélgica

Viernes 25 de julio

07:30 P1

11:30 SQ (clasificación Sprint)

Sábado 26 de julio

07:00 Carrera Sprint

11:00 Qualy Carrera

Domingo 27 de julio

10:00 GP de Bélgica

