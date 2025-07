Comer dos huevos por día puede bajar el colesterol

Durante años, los huevos fueron señalados como vinculados al colesterol. Se los apartó de la mesa del desayuno, se eliminaron las yemas y se impusieron claras cocidas, sin grasa y sin sabor. Pero un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad del Sur de Australia y publicado en el American Journal of Clinical Nutrition aporta evidencia sólida para cambiar esa percepción

Los resultados son claros: comer dos huevos por día no solo no aumenta el colesterol LDL (el “malo”), sino que puede ayudar a reducirlo, siempre que se los consuma en el marco de una dieta baja en grasas saturadas. Es decir, los huevos no serían el verdadero problema, sino la manteca, los fiambres y los productos ultraprocesados con los que suelen acompañarse.

“El colesterol en los alimentos no se relaciona directamente con el colesterol en sangre. En cambio, la grasa saturada sí muestra una conexión directa”, afirman los autores del estudio.

Qué observaron los investigadores y por qué es importante

El estudio fue liderado por el Dr. Jon Buckley e incluyó a 61 adultos sanos, que fueron sometidos a tres tipos de dieta durante cinco semanas cada una:

Una dieta alta en colesterol y grasas saturadas, con solo un huevo por semana.

Una dieta baja en grasas saturadas y con dos huevos por día.

Una dieta sin huevos pero con alto consumo de grasas saturadas.

Todas las dietas tenían la misma cantidad de calorías, y los participantes fueron controlados semanalmente por nutricionistas. También se les entregó un monto para cubrir los alimentos indicados.

El resultado más notable fue que los participantes que comieron dos huevos diarios en una dieta baja en grasas saturadas redujeron su colesterol LDL en 5,7 puntos. En cambio, quienes consumieron muchas grasas saturadas sin huevos no lograron mejoras significativas.

Además, se observó que por cada gramo adicional de grasa saturada en la dieta, aumentaban los niveles de colesterol LDL y de ApoB, una proteína que predice mejor que el colesterol total el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Huevos sí, pero en el contexto correcto

A pesar de los beneficios observados, el estudio también mostró que el consumo de huevos puede tener efectos complejos. Por ejemplo, se detectó que aumentaron algunas partículas pequeñas y densas de LDL, que son más perjudiciales que otras formas más grandes y livianas. También se redujo una subespecie del colesterol “bueno” HDL, conocida como H4, vinculada con menor riesgo de infarto y ACV.

Esto no significa que los huevos sean peligrosos, pero sí que su impacto depende del contexto general de la alimentación. Según los autores, “los huevos no son villanos, pero tampoco son superalimentos mágicos para el corazón”. Todo depende del patrón dietético en el que se los incluya.

La dieta ideal sería aquella que combine huevos con:

Carnes magras

Lácteos descremados

Legumbres y vegetales

Grasas saludables como aceite de oliva o palta

Cocinar los huevos sin manteca y acompañarlos con alimentos ricos en fibra puede potenciar sus beneficios.

Qué cambia para tu desayuno

El clásico desayuno argentino con pan blanco, manteca y fiambres no parece la mejor compañía para los huevos. Pero incorporarlos a una dieta más saludable —por ejemplo, con tostadas integrales y palta— puede ser una buena idea para personas sanas y activas.

Este estudio refuerza una mirada que ya venía ganando terreno en la nutrición: no hay alimentos “buenos” o “malos” por sí solos, sino combinaciones adecuadas o no según la salud de cada persona.

Por último, es importante tener en cuenta que este trabajo se realizó en adultos sanos y durante cinco semanas por dieta. No aplica necesariamente a personas con enfermedades cardiovasculares o metabólicas, que deben consultar a su médico o nutricionista antes de hacer cambios en su alimentación.

Fuente: TN