Franco Colapinto en el GP de Bélgica

Franco Colapinto volvió a la acción en la 13° jornada del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que se desarrolla en el Gran Premio de Bélgica, precisamente en el Circuito de Spa-Francorchamps.



El piloto argentino viene de abandonar antes de la largada en el GP de Gran Bretaña, donde se impuso Lando Norris (McLaren), y ahora la Máxima continúa su camino en Europa.

Cómo le fue a Colapinto en la clasificación

Durante la primera —y única— práctica libre del fin de semana, Colapinto se ubicó en el 19° lugar con un tiempo de 1:44.847, a 2.825 segundos del mejor registro de la sesión, que quedó en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren), y algo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

La mala racha se extendió a la Qualy de la carrera sprint, donde tampoco logró avanzar a la Q2. Con seis vueltas completadas, su mejor tiempo fue de 1:43.587, lo que lo dejó nuevamente en la 19° posición de la grilla para la competencia corta.

Ya en la carrera sprint, Franco repitió ubicación: cruzó la bandera a cuadros en el puesto 19° tras lidiar con un auto que no le permitió competir con comodidad. Tras bajarse del Alpine, no ocultó su frustración: “Los cambios que hicimos no sirvieron para nada porque el auto se cayó a pedazos después de la primera vuelta con la goma blanda", expresó con crudeza. Sin embargo, dejó una puerta abierta a la ilusión: “Aprendimos un par de cosas para mañana si es que no llueve. Creo que va a llover, así que… esperemos haber dado el mejor paso”.

En la clasificación general del sábado, Colapinto volvió a quedarse fuera de la Q2 y marcó el 17° mejor tiempo de la Q1, quedando a 1.012 segundos del registro más rápido, nuevamente en manos de Piastri (1:40.626).Así quedó la parrilla de largada

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Alex Albon (Williams)

George Russell (Mercedes)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Isack Hajdar (Racing Bulls)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Esteban Ocon (Haas)

Oliver Bearman (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hülkenberg (Sauber)

Carlos Sainz (Williams)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Franco Colapinto (Alpine)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

El minuto a minuto del GP de Bélgica

Franco Colapinto larga desde la 17° posición

Nota en desarrollo...