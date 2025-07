La dura critica de Maravilla Martínez tras la derrota de Tomás Mazza en La Velada del Año V

En la pelea central de La Velada del Año V, noche boxistica de creadores de contenido en redes sociales organizada por Ibai Llanos, el argentino Tomás Mazza perdió contra ByViruzz en una polémica pelea.

La previa fue complicada

Mazza es un creador de contenido de Fitness, pero fue filmando su camino a La Velada y confesó que podría ser perjudicado: "A Viruz lo tengo que tirar dos o tres veces. Si no lo tiro, no me la van a dar". El argentino ya sabía le favoritismo hacia el español y el que el evento sea organizado y realizado en España no lo iba a ayudar.

También peleó el humorista argentino Gaspi, que cayó ante el español Perxita.

Fuente: 442