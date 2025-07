Homero Pettinato fue durísimo con Sofía Gonet tras acusarlo de tener una rata en su casa: “Es una mentira vil”

Este fin de se semana, Sofía Gonet hizo un video en el que destrozó a Homero Pettinato por las cosas que vivió mientras estaban de novios. Además de tratarlo de sucio, la influencer contó que durante un tiempo “convivieron con una rata”.

El panelista de Sería Increíble (OLGA) aprovechó el aire del ciclo en el que trabaja y desmintió parte de lo que dijo su exnovia. “Es una mentira vil y maligna”, lanzó.

Qué contestó Homero Pettinato a lo que dijo Sofía Gonet

Pettinato fue terminante y expresó que no quería hablar mal de Gonet por el amor que los unió durante varios meses.

“Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía ni decir nada malo de alguien que amé y que fue parte de mi vida. Es una persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa que la cuida, que la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola”, comentó.

Acerca de lo que motivó a Sofía Gonet a grabar el video que hizo, Pettinato dijo que “desconoce” por qué decidió “hablar pestes” de él.

“Ahora tengo un montón de hate encima de gente diciéndome principalmente gordo mugriento. Su público destaca mucho la gordura. Sobre todo, que soy un gordo desagradable, horrible, que tiene mucha suerte que la hayan dado bola, que alguien lo quiera. Desconozco por qué, pero si ella necesita en este proceso hacer esto y encararlo de esa manera, encararlo odiándome, me parece que está bien y lo respeto. Que lo encare como ella quiera”, manifestó.

Homero dijo que él nunca haría un video igual porque siente amor por Gonet. “Estoy tomándome con humor que me digan mugriento y que tengo una rata en mi casa. O que le robé la tarjeta para comprarme cosas para mí, ¿entendés? Me dicen chorro, me dicen ladrón. Son maldades que no solo no son ciertas, sino que son demasiado inciertas. No me voy a enojar. Sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor. Y a la gente que amé la voy a querer siempre. Fue parte importante de mi vida", cerró.

A través de su cuenta de TikTok, la Reini había contado una serie de situaciones que presuntamente vivió con el influencer. “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, había dicho.

Gonet aseguró que Homero no mostraba interés, ni era detallista en la relación que mantenían. Mientras que ella, según su versión, pagaba todo: “Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Pedíamos delivery constantemente, casi todos los días, y todos los pagaba yo”.

