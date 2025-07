Franco Colapinto podría perder su asiento: afirman que Alpine le podría dar otra oportunidad a Jack Doohan

Sin lugar a dudas, Franco Colapinto no está atravesando su mejor momento en la Fórmula 1: su monoplaza no responde, sus rendimientos no lo acompañan y en Alpine ya se habla de un posible volantazo.

Según el reconocido periodista británico especializado en la máxima categoría del automovilismo, Ted Kravitz, quien podría recuperar su asiento en la escudería francesa es el australiano Jack Doohan.

Luego de que el argentino finalice en la 19° posición en el Gran Premio de Bélgica, Kravitz explicó que "Colapinto está siendo significativamente desafiado en el equipo", por lo que su continuidad en el equipo podría estar en riesgo.

Además, el periodista señaló que "uno de los que le pelean el asiento es su dueño original, Jack Doohan" , y advirtió que el Gran Premio de Hungría podría ser determinante para el joven piloto de Pilar.

Si bien Colapinto obtuvo mejores resultados que el australiano, en la escudería francesa preocupa que no haya logrado sumar puntos en los siete Grandes Premios que disputó, lo que pone en duda su futuro.

Cronograma del GP de Hungría

Viernes 1 de agosto

Práctica Libre 1: 8:30

´Práctica Libre 2 12:00

Sábado 2 de agosto

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 3 de agosto

Carrera: 10:00

Fuente: 442