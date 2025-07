Brian Fernández lleva un mes sin presentarse a entrenar y preocupa a Talleres de Remedios de Escalada

Brian Fernández volvió a estar en el centro de la escena del fútbol argentino: lleva un mes sin presentarse a los entrenamientos de Talleres de Remedios de Escalada y genera gran preocupación por su paradero.

El delantero de 30 años sufrió una lesión en el mes de junio y, desde entonces, comenzó a ausentarse de las prácticas con su club.

El Rojo de Escalada intentó comunicarse con él para convencerlo de que retome los entrenamientos, pero tras una negativa, ya pasaron más de tres semanas sin respuesta y la preocupación sigue en aumento.

Según varios medios partidarios de la institución oriunda de Remedios de Escalada, Fernández habló con sus compañeros y el cuerpo técnico, y les explicó que se encontraba atravesando un asunto familiar. Inclusive, el mismo futbolista lanzó un comunicado en sus redes sociales.

“No estoy desaparecido. Estoy bien con mi familia. Gracias por la gente que se preocupa, pero esta vez no es el caso de lo que todos piensan. La vida va más allá de una red social”.

Minutos más tarde, Fernández volvió a pronunciarse en sus redes sociales y reveló que sus ausencias en los entrenamientos están relacionadas con un conflicto con la barra brava del club.

Tuve un primer encuentro con el jefe de la barra del club. Estaba con mi mamá y mi hermana. En el segundo, ya teniendo residencia en el club, me dijo que agarre mis cosas y me vaya. Para no tener ningún tipo de problema o que pase a mayores me fui y no me volví a presentar. Siempre para proteger mi persona, mi carrera y sobre todo mi familia", destacó Fernández.

De todas formas, Brian nunca volvió a trabajar junto al equipo, y desde la Comisión Directiva evalúan rescindirle el contrato si no hay novedades sobre el futbolista.

Cabe destacar que Fernández ya ha tenido este tipo de actitudes en etapas anteriores de su carrera como profesional, en el marco de problemas vinculados a adicciones y cuestiones de salud relacionadas con el consumo de estupefacientes.

La historia de Brian Fernández

Dueño de un talento más que envidiable, Brian Fernández fue figura en varios equipos, como Defensa y Justicia , donde debutó en 2012, y Racing, donde mostró una de sus mejores versiones.

Sin embargo, fue en La Academia donde su carrera comenzó a marcar un declive. Luego de un partido frente a River, Fernández dio positivo en un control antidoping, resultado que se repitió en un encuentro ante Guaraní por la Copa Libertadores. La CONMEBOL no fue indulgente: le aplicó una suspensión de dos años.

A pesar de sus buenos pasos por distintos clubes, incluida una destacada estadía en el fútbol de Estados Unidos, los problemas continuaron. Faltas a los entrenamientos, incumplimientos de normas y desobediencia hacia los entrenadores fueron constantes en su carrera. Con el paso del tiempo, esas actitudes comenzaron a pasarle factura y sus años de gloria se apagaron lentamente.

