Franco Colapinto en la previa del GP Hungría: “No tengo la confianza que tenía el año pasado”

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para disputar el octavo gran premio con la escudería Alpine y correrá en el complejo circuito de Hungaroring tras su decepcionante fin de semana en Bélgica.

Colapinto habló con la organización en el marco del Media Day y volvió a hablar de “falta de confianza” en su auto: “Desde el principio dije que me falta confianza en el auto, a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. El año pasado no tenía este problema, podía salir y ser rápido enseguida, todo era más directo. Ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad”.

Pese a no ocultar las complicaciones, Franco se mostró optimista con lo que viene: “Estamos mejorando un poco, pero sigue estando este tema de no estar maximizando el finde completo. Siento que no estamos acertando en cada sesión; eso es lo que necesitamos mejorar”.

Franco Colapinto habló sobre la presión en la Fórmula 1: “Es algo con lo que los pilotos viven”

Colapinto aseguró que a él la presión “no le importa”, pero que existe y se convive con eso. El pilarense habló de lo que le preocupa “al entorno” y se mostró esperanzado con “cortar la mala racha”.

Franco Colapinto hizo esgrima y desafío a Flavio Briatore

Más allá de las definiciones, también hubo lugar para el esparcimiento en el Media Day de la Fórmula 1.

El equipo Alpine realizó una exhibición de esgrima, o algo parecido, junto al equipo olímpico de Hungría, quienes fueron Oro en el evento de espada por equipos en París 2024.

Colapinto se animó a la espada y mostró sus habilidades en un divertido momento.

Alpine también compartió un desafío entre Franco Colapinto y Flavio Briatore, jefe del equipo, quienes se sometieron a una prueba de reacción.

Cuándo corre Franco Colapinto y cómo ver el GP de Hungría por televisión

Viernes

Prácticas libres 1: 8.30hs

Prácticas libres 2: 12.00hs

Sábado

Prácticas libres 3: 7.30hs

Clasificación: 11.00hs

Domingo 3 de agosto

Carrera: 10.00hs

El evento será transmitido por Fox Sports en cable y Disney+ en streaming.

Fuente: 442