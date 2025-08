Juan Senn: "Hoy hay una falta de liderazgo por parte del intendente Viotti"

Este jueves, el Concejo Municipal debatirá la posible aprobación de una extensión para la compra directa de alimentos destinados a comedores y viandas, una medida presentada el 23 de junio que requiere el respaldo de dos tercios de los concejales. Aunque el proyecto ya ha recibido un dictamen favorable, se anticipa un rechazo por parte de varios ediles que han expresado su oposición de manera informal.

En este marco, el municipio ha decidido reducir la entrega de alimentos entre un 15 y un 20%, priorizando los casos más urgentes.

El concejal no oficialista de Rafaela, Juan Senn, se manifestó en contra de la propuesta del Ejecutivo. Senn argumenta que la medida, excepcional desde 2018, debería ser sustituida por un proceso de licitación.

"La ordenanza establece una prórroga de seis meses, no de tres", aclaró. Según el concejal, el proyecto que se debate prevé una compra directa hasta diciembre, evitando así el proceso de licitación que, según la ley, garantiza igualdad de oportunidades para todos los oferentes.

Senn explicó que la figura de compra directa fue implementada en un contexto de emergencia, cuando los límites de contratación eran bajos y había escasez de alimentos, exacerbada por la inflación y la pandemia. Sin embargo, a su juicio, la situación ha cambiado: "La inflación ha disminuido, no hay falta de productos, y existe estabilidad económica. Lo que hay ahora es unaEste jueves, el Concejo Municipal debatirá la posible aprobación de una extensión para la compra directa de alimentos destinados a comedores y viandas, una medida presentada el 23 de junio que requiere el respaldo de dos tercios de los concejales. Aunque el proyecto ya ha recibido un dictamen favorable, se anticipa un rechazo por parte de varios ediles que han expresado su oposición de manera informal.

En este marco, el municipio ha decidido reducir la entrega de alimentos entre un 15 y un 20%, priorizando los casos más urgentes.

El concejal no oficialista de Rafaela, Juan Senn, se manifestó en contra de la propuesta del Ejecutivo durante una entrevista con Radio Rafaela. Senn argumenta que la medida, excepcional desde 2018, debería ser sustituida por un proceso de licitación.

"La ordenanza establece una prórroga de seis meses, no de tres", aclaró. Según el concejal, el proyecto que se debate prevé una compra directa hasta diciembre, evitando así el proceso de licitación que, según la ley, garantiza igualdad de oportunidades para todos los oferentes.

Senn explicó que la figura de compra directa fue implementada en un contexto de emergencia, cuando los límites de contratación eran bajos y había escasez de alimentos, exacerbada por la inflación y la pandemia. Sin embargo, a su juicio, la situación ha cambiado: "La inflación ha disminuido, no hay falta de productos, y existe estabilidad económica. Lo que hay ahora es una falta de liderazgo por parte del intendente", concluyó.

, concluyó.