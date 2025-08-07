Así fue el último día de Diego, el joven que apareció enterrado en la casa de Gustavo Cerati: "Se fue con una mina, ya va a volver"

Los restos encontrados en la casa en la que vivió Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, finalmente fueron identificados. Se trata de un joven de nombre Diego que había desaparecido el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años.

La identidad del cuerpo hallado en la casa de Gustavo Cerati

Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense el encargado de comprobar la identidad de los restos. Se supo, también que resultó asesinado de una puñalada y enterrado.

En lo que respecta a su vida personal, Diego estudiaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 y vivía en el barrio de Belgrano. Se sabe, además, que jugaba al futbol en Excursionistas y el propio club se encargó de expresarse sobre lo sucedido.

"El Club Atlético Excursionistas expresa su estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego **** *****, quien fuera futbolista de nuestra institución al momento de su desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia y deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz", escribieron en sus redes sociales.

Aunque el nombre de Diego se conozca recién ahora, 31 años después, al momento de la desaparición, su familia movió cielo y tierra para que el caso se hiciera conocido y pudieran encontrar ayuda. Los medios, sin embargo, no le dieron voz y poco se pudo saber al respecto.

La única revista que decidió prestarles atención fue “¡Esto!”, que era publicada por el diario Crónica. La entrevista se publicó dos años después de la desaparición, como “investigación exclusiva: los hijos que desaparecen”, y en ella se puede ver que se nombra la teoría de que hubiese sido raptado por una secta.

En el reportaje se puede leer al padre de Diego que denuncia la falta de investigación y la mala predisposición de la policía. "La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, no que me lo robaron?", dice.

Así fue el último día de Diego

El 26 de julio de 1984 a las 14, Diego salió de su casa, sin nada que hiciera sospechar su trágico destino. Volvió colegio al mediodía, almorzó con su mamá y dijo que iba a visitar a un amigo, para luego salir caminando por la puerta. Llevaba un jean azul, campera azul y botas marrones.

La última vez que se lo vio con vida fue algunas horas después, esa misma tarde, a pocas cuadras de su casa, en Naón y Monroe. Desde ese momento, nunca más se supo de él.

Cuando cayó la noche, al no tener noticias del caso, sus padres se acercaron a la comisaria número 39 para hacer una denuncia que no le aceptaron. Según declararon la mamá y el papá del joven desaparecido, la frase que le respondieron fue “Se fue con una mina. Ya va a volver”.

Cómo fue la vida de la familia de Diego tras la desaparición

La familia nunca dejó de buscar a Diego. Mantuvieron el cuarto intacto desde que salió por última vez de su casa y nunca dejaron de tenerlo presente, tanto en esa generación como en las venideras, aunque las autoridades le dieran la espalda.

De hecho, se se llegó a una resolución fue por eso mismo. Un sobrino se enteró del caso del cuerpo que apareció en el jardín de la casa que pertenecía a Gustavo Cerati y sospechó que podría tratarse de su tío.

Con el correr de los días y a medida que aparecían nuevos datos, la sospecha pasó a ser certeza. Así se resolvió un misterio que llevaba más de tres décadas sin encontrar un final.

Treinta años después, su madre recibió la noticia de parte de sus otros hijos, que se encargaron de contarle lo que había sucedido y pudo darle un cierre a esa historia tan dolorosa. Su padre, no corrió con la misma suerte, ya que falleció en un accidente de tránsito, convencido de que a su pequeño lo había raptado una secta.

