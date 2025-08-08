Conmoción por la muerte de una de las promesas del karting de Uruguay: tenía 16 años y soñaba con correr en F1

Hay gran dolor en el deporte motor por la muerte a los 16 años de Matilde Itzcovich, una de las grandes promesas del karting uruguayo. El año pasado había hecho historia al convertirse en la primera piloto de su país en competir en un Mundial de la FIA.

“La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”, publicó la entidad a través de sus redes sociales.

Además, se anunció la suspensión de la quinta fecha del campeonato de karting, que se iba a disputar este fin de semana y en la que Matilde se estaba preparando para correr.

El club Peñarol también despidió a la joven: “El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo”.

Según medios uruguayos, la joven se habría quitado la vida.

Fuente: TN