El pedido que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia en pleno juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual

El juicio oral contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi que está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, continúa este jueves con nuevos testimonios.

Emanuel Ortega, actual pareja de la actriz, fue uno de los testigos clave que declararon en esta jornada y no dudó en hacerle un expreso pedido a la Justicia.

Al aire de Está pasando (TN), la cronista Ana Ortiz reveló que Ortega reveló varias cuestiones de la intimidad para dar cuenta del trauma de Prandi. “Él terminó hablándole al tribunal y pidiéndole medidas extremas de seguridad para Julieta Prandi y sus hijos”, sostuvo. Y continuó: “Él dijo: ‘Están frente a un criminal, si lo dejan irse libre, yo necesito que Julieta tenga medidas de seguridad’”.

En este sentido, la cronista remarcó que desde la defensa de la modelo pidieron prisión preventiva para Contardi, pero que el juzgado lo rechazó por considerar que no hay peligro de fuga.

“En su lugar, le renovaron la perimetral. Y Emanuel Ortega les dijo: ‘Ustedes tienen que tomar conciencia de que este hombre puede hacer cualquier cosa’”, aseguró la cronista sobre la declaración del músico.

Fuente: TN