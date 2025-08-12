Rafaela: Una persona con discapacidad rompió una vidriera y fue detenido

Un joven con discapacidad rompió la vidriera de un local en el centro de la ciudad y fue detenido. Según lo informado, el joven había intentado entregar un regalo a una empleada que no estaba presente en ese momento.

Ante su insistencia, lo invitaron a abandonar el local. Sin embargo, reaccionó de manera violenta y lanzó un objeto contundente contra la fachada del comercio.

Esta situación generó una gran conmoción entre los transeúntes, quienes se mostraron sorprendidos por la pelea que se desató entre el joven y un empleado del local.

Pocos minutos después, la policía llegó al lugar y detuvo temporalmente al joven.