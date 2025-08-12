El revés de FIFA para las SAD: prohíbe los traspasos entre clubes del mismo grupo empresarial

La FIFA anunció una nueva normativa que prohíbe las transferencias de futbolistas entre clubes que pertenezcan a un mismo grupo empresarial. Con esta medida, el organismo busca limitar el mercado interno entre equipos bajo un control común, una práctica que se incrementó en los últimos años y que permitía el movimiento fluido de jugadores entre instituciones con el mismo dueño.

Los detalles de la nueva reglamentación de FIFA

Según explicó la entidad, la reglamentación persigue tres objetivos: evitar el acaparamiento de futbolistas, fomentar contratos de mayor duración y garantizar una mayor estabilidad para los jugadores. Esta decisión se suma a la restricción ya vigente que limita el número de cesiones: el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece que un club solo puede prestar un máximo de seis futbolistas por temporada.

La medida obligará a los grupos empresariales a rediseñar sus estrategias deportivas y comerciales, afrontando negociaciones externas para incorporar refuerzos o apostando con más fuerza a sus divisiones inferiores.

Cuáles son los grupos más afectados por esta nueva regla

Entre los conglomerados más afectados se encuentran City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, todos con presencia en varias ligas del mundo.

Un ejemplo reciente involucra al Eagle Football Club, propiedad de John Textor, que compró el pase del argentino Thiago Almada: el mediocampista jugó seis meses en Botafogo y luego fue transferido al Olympique de Lyon, ambos bajo el mismo control empresarial.

El grupo de Textor también estuvo en el centro de la escena por otra normativa de FIFA: el Crystal Palace, reciente campeón de la Community Shield, no podrá disputar la Europa League debido a las reglas que regulan la propiedad multiclub.

Fuente: 442