AFA no sancionaría a Marcelo Moretti y mantendría su cargo en el Comité Ejecutivo

Marcelo Moretti, actualmente con licencia como presidente de San Lorenzo, mantendría su cargo de vocal titular del Comité Ejecutivo de la AFA, ya que el Tribunal de Ética no avanzaría con sanciones en su contra.

Según trascendió, la resolución se conocería en los próximos días. El Tribunal señaló que no recibió pruebas suficientes para emitir un fallo y que incluso solicitó a Canal 9 el material en crudo de las imágenes que lo comprometen, pero no obtuvo respuesta.

De esta forma, el organismo asegura que no tiene argumentos para su expulsión, algo que quedaría oficializado en un documento esta semana.

Las repercusiones en San Lorenzo

En San Lorenzo, sin embargo, la situación genera fuerte rechazo. En las últimas semanas, hinchas manifestaron su oposición a un eventual regreso de Moretti a la conducción del club. Las imágenes que lo vinculan con la recepción de 25.000 dólares para fichar a un juvenil a las inferiores alimentaron la controversia.

En paralelo, la Justicia ordinaria lo investiga por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria.

Mientras tanto, el club vive días agitados. Este lunes se realizó una reunión de Comisión Directiva en uno de los palcos del estadio Pedro Bidegain, con la presencia de 14 de los 19 dirigentes convocados. Allí se fijó el 29 de septiembre como fecha para la Asamblea Anual, en la que se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

