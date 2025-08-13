José Rolando: "El nuevo hospital de Rafaela está cada vez más cerca"

En agosto se realizará el traspaso del nuevo hospital de Rafaela del Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Salud.

En agosto se llevará a cabo el traspaso oficial del nuevo hospital de Rafaela, ubicado en Bv. Lehmann al 2300, desde el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Salud. Esta transferencia marcará el cierre de la fase constructiva y dará inicio a los preparativos para la apertura del centro de salud.

El proceso incluirá la instalación definitiva del equipamiento médico, el traslado de elementos del actual Hospital “Jaime Ferré” y la capacitación del personal que trabajará en las nuevas instalaciones. Desde el exterior, se observa que ya están colocados gran parte del mobiliario destinado a las áreas de recepción y administración.

José Rolando, médico anestesiólogo y coordinador de la obra, expresó optimismo por los avances, afirmando que el nuevo hospital está "cada vez más cerca" de iniciar operaciones. Detalló que la construcción, que lleva varios años, se encuentra en su fase final con la instalación de tecnología médica avanzada, como un tomógrafo y un resonador. Rolando anticipó que el traspaso se concretará entre agosto y septiembre, con una inauguración prevista antes de fin de año.

El nuevo hospital contará con equipos de última generación, cuatro quirófanos y una terapia intensiva con veinticuatro camas. También se incluirá una guardia ampliada, diseñada para atender emergencias con un área específica para pacientes con código amarillo y rojo.

La estructura del hospital está diseñada para optimizar la comodidad y la circulación de pacientes, incluyendo cuatro torres y tres patios internos que garantizan ventilación y luz natural. Además, contará con auditorios para formación médica, facilitando la investigación y la enseñanza con conexiones virtuales a otras instituciones del país y del mundo.

Rolando enfatizó que el nuevo hospital no solo beneficiará a Rafaela, sino que servirá de centro de derivación para localidades cercanas, ofreciendo atención de alta complejidad a quienes más lo necesiten.