¿Fin de la presunta rivalidad? Miguel Herrera y su mensaje contundente: “Ni los voltean a ver”

La Selección Argentina y su par de México se estarán midiendo en un juego preparatorio previo al Mundial del 2026 que se desarrollará durante el mes de octubre considerando la cancelación de la gira que se iba a realizar en principio en China.

Considerando este compromiso amistoso, el ex entrenador del conjunto verde, Miguel Herrera remarcó que la rivalidad entre ambos países solo le interesa a sus compatriotas, ya que los integrantes de la Albiceleste “ni los voltean a ver”.

Un detalle bastante particular para señalar es que este enfrentamiento se volvió algo constante, ya sea a nivel de competencias continentales o incluso en Mundiales.

Por este motivo, los aztecas le dan una importancia representativa y además consideran que es el nuevo clásico de los seleccionados nacionales.

Para poner fin a este tipo de situaciones, Herrera, quien estuvo en la conducción del conjunto manito durante el Mundial del 2014 sostuvo: "Ellos ni nos voltean a ver, es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie. La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial", puntualizó.

"Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España. Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial", sentenció el entrenador, quien es consciente de la gran diferencia que hay entre los dos combinados.

Fuente: 442