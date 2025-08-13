Incendiaron una camioneta que le pertenecería a Marcos Rojo: su valor rondaba los 100 mil dólares

En la madrugada del sábado, un inesperado incendio de una camioneta sorprendió a los vecinos de General Roca, en la provincia de Río Negro. ¿Lo llamativo? El vehículo le pertenece a Marcos Rojo.

Según revelaron las cámaras de seguridad vecinales, el incendio no ocurrió de forma accidental, sino que fue provocado intencionalmente por un hombre encapuchado, quien roció un líquido inflamable sobre el motor de la camioneta, lo incendió y luego se retiró del lugar.

Pese a la llegada de los bomberos, el vehículo quedó completamente destruido: todo se derritió y solo quedó en pie el chasis.

Durante la investigación, la policía confirmó que la Ford Raptor pertenece a Marcos Rojo. Si bien al momento del hecho era conducida por otra persona, la Agencia de Noticias Roca indica que la transferencia del vehículo aún no fue realizada.

La misma fuente informativa destaca que el defensor central, quien hasta hace unos días era jugador de Boca y ahora se convirtió en refuerzo de Racing, vendió la camioneta, aunque el nuevo dueño no la registró a su nombre.

Por ahora, las autoridades no han logrado identificar al responsable ni revelar el motivo detrás del incendio de esta camioneta, cuyo valor ronda los 100 mil dólares.

Fuente: 442