Argentina avanzó en Voleibol y Handball: Juegos Panamericanos Junior 2025

Por el momento, sin medallas argentinas en el cuarto día de los Juegos Panamericanos Juniors 2025 realizados en Asunción, Paraguay.
Tras una jornada de múltiples medallas en natación, la COA no tuvo actualización en su medallero. Tomás Quinteros cayó en el combate por la medalla de bronce en Judo -90
Argentinos se hacen camino al andar
Las Panteras avanzaron a los cuartos de final en Voleibol Femenino tras ganarle 3-0 a Costa Rica. La garrita cayó contra Brasil, espera la resolución del Grupo B y deberá medirse contra el que finalice primero en semifinales.
Medallas argentinas
Hasta hoy los deportistas argentinos consiguieron 18 medallas (2 de Oro, 8 de Plata y 8 de Bronce)
Malena Santillán - Oro - Natación (200m espalda)
Agostina Hein - Oro - Natación (400m libres femenino)
Matías Santiso, Lucía Gauna, Agostina Hein y Matías Chaillou - Plata - Natación (4x100 Relevos libre mixta)
Ulises Cazau - Plata - Natación (100m mariposa)
Manuel Turrone - Plata - Ciclismo BMX (Freestyle)
Julieta Benedetti Venturella - Plata - Ciclismo Ruta (Contrarreloj individual femenino)
Lucía Miralles - Plata - Ciclismo Mountain Bike (Cross-Country femenino)
Nicolás Reynoso - Plata - Ciclismo Mountain Bike (Cross-Country masculino)
Agustín Annese, Fernando Alvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Plata - Remo (Cuatro sin Timonel Masculino)
Joaquín Cisneros - Plata - Tiro (Trap Masculino)
Matías Santiso - Bronce - Natación (200m libre)
Cecilia Dieleke - Bronce - Natación (200m espalda)
Alem Yuma - Bronce - Judo (-81 kg.)
Morena Domínguez - Bronce - Skateboarding (Street femenino)
Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Bronce - Natación (4x100 Relevo estilo libre femenino)
Delfina Dibella Latorre - Bronce - Ciclismo Ruta (Contrarreloj individual femenino)
Josefina Mella - Bronce - Tiro (Pistola 10m aire femenino)
Josefina Mella - Bronce - Tiro (Tiro Deportivo)
