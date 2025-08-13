El gesto de Guillermo Francella con Julieta Prandi antes de conocerse el veredicto del juicio contra Contardi

En la previa a conocerse el veredicto del juicio contra Claudio Contardi por violación, Guillermo Francella habló del caso y le dejó un mensaje de aliento a Julieta Prandi.

El actor trabajó junto a la exmodelo en Poné a Francella (Telefe), un ciclo humorístico en el que Prandi hizo su debut en televisión a los 18 años.

En una entrevista con Puro Show (eltrece), Francella le dejó un mensaje de solidaridad a Prandi. “Es una semana muy dura, todas las bendiciones del mundo para Julieta, es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido”, expresó.

Luego, el protagonista de Homo Argentum aseguró que no sabía lo que había atravesado su excompañera con el exesposo. “Todos desconocíamos lo que estaba viviendo, pobrecita, a ese nivel. Lo mejor para ella, lo único que te puedo decir”, remarcó.

“Necesito una condena que me permita vivir en paz”

Julieta Prandi atraviesa un momento clave en el juicio contra su exmarido Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica.

Este miércoles se conocerá finalmente el veredicto contra el empresario. En A la tarde (América), Prandi dijo que siente ansiedad, angustia y esperanza en la previa a la decisión judicial.

“Estuve cinco años esperando esto, pasé por tribunales, pericias, entrevistas, sesiones y finalmente, el miércoles, pude mirar a los jueces y decirles lo que viví. Fue muy duro llegar ahí y tener que relatarlo”, comentó.

La modelo diferenció esta instancia de otros momentos del juicio, como las discusiones por división de bienes o régimen de comunicación, y subrayó que ahora “quedó expuesto el horror mismo”. “Espero escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien y el de mi familia”, lanzó.

Prandi dijo que tiene botón antipánico y custodia policial, pero asegura que eso no le devuelve la tranquilidad. “No puedo vivir con un patrullero que me sigue al supermercado o a llevar a mis hijos a la escuela. Lo mínimo es que tenga prisión domiciliaria si no le dan preventiva, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”, remarcó.

La conductora también denunció demoras y obstáculos institucionales en la causa. “Si yo, siendo conocida, en cinco años, recién ahora tengo un juicio, imaginate lo que le espera a una vecina de barrio. El sistema es vetusto, machista y retrógrado. Espero que esta pena sea ejemplificadora y que la justicia empiece a tener otra cabeza para juzgar casos de violencia de género”, cerró.

