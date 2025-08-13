Sofi Martínez le dijo a Diego Leuco lo que sentía tras su separación en vivo: “Nos pasa algo raro”

Sofi Martínez y Diego Leuco protagonizaron un momento incómodo cuando en medio de un programa radial en el que ambos participaban, el amor se convirtió en el tema de conversación principal.

En el programa de Andy Kusnetzoff, Perros de la Calle (Urbana Play), el presentador y la columnista conversaron vía telefónica con Leuco, y en medio de la dinámica, en el chat en vivo del ciclo radial los oyentes se hicieron eco de una particular teoría: supuestamente, agosto es un mes propicio para la reconciliación.

Con cierta incomodidad en el aire, la blonda se permitió hablar sobre cómo llevan su vínculo tras la ruptura: “Nos pasa algo que es muy raro. Hay veces que te vienen a hacer notas y te preguntan por el otro y hablás públicamente de la otra persona. La otra parte lo puede escuchar y es algo que en la vida normal no pasa. Lo hablás con tus amigas y el otro no se entera o no sabe. Es algo en lo que coincidimos”.

Luego, Martínez se sinceró sobre sus sentimientos. “Diego es una persona muy importante. Lo es al día de hoy, no habló en pasado. Es la persona de quien me enamoré más fuerte, la única en realidad para ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, a pesar de que haya pasado el tiempo", concluyó ella, mientras al aludido se le dibujaba una sonrisa.

Sobre esta línea, Diego también abrió su corazón y expuso como se siente con Sofi en su vida: “Me pasa lo mismo. Además de lo que dijo Sofi, que comparto. Me sigue pasando que es una de las personas que más me importa como está. Deseo plena y profundamente su felicidad todo el tiempo. Me pone feliz su felicidad, cuando le pasan cosas lindas; cuando la veo crecer que cumple sueños...”

Aunque luego hubo algunas bromas, risas y comentarios con cierta intención, durante esta charla siempre se remarcó que entre la expareja, no hay posibilidad de una segunda oportunidad en el amor.

Fuente: TN